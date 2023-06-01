Зеленський: Найкращі гарантії безпеки – це НАТО, але вони потрібні, доки Україна не в Альянсі

Президент Володимир Зеленський розраховує на крок вперед у зближенні з Північноатлантичним альянсом і стверджує, що гарантії безпеки потрібні лише до того часу, поки Україна не буде в НАТО.

Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції по завершенні саміту Європейської політичної спільноти, повідомляє із Молдови кореспондент "Європейської правди".

"Ми повинні робити все, щоб Україна отримала якийсь крок вперед щодо зближення з Альянсом і повинні отримати цей сигнал від країн НАТО. Ми над цим працюємо" – сказав він, відповідаючи на питання кореспондента "Європейської правди".

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За його словами, якби Україна була в НАТО, Росія б не напала.

"Це говорить про те, що найкращі гарантії безпеки – це НАТО" – заявив Зеленський, відповідаючи на питання про можливість гарантій безпеки поза НАТО.

Для президента питанням лишається те, якими будуть ці гарантії безпеки, якщо це не НАТО, і хто буде гарантом.

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"У нас був Будапештський меморандум і там були відповідні лідери, і що трапилося ми знаємо: ми віддали ядерну зброю, а замість цього повинні були отримати захист, підтримку щонайменше суверенітету і територіальної цілісності України" – зазначив він.

"Україна тимчасово втратила територію і людей втратила – не тимчасово. То чи існують гарантії безпеки, окрім НАТО? Напевно треба думати, що це. Ми хотіли б мати гарантії НАТО. І поки ми не в НАТО ми хочемо мати гарантії безпеки і бажано, щоб при гарантіях безпеки був чіткий сигнал, що вони діють до тих пір, поки Україна не буде в НАТО" – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський озвучив два негативні сценарії, якщо Україна швидко не вступить у НАТО.