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Польща допоможе з навчанням українських льотчиків на F-16

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 21:58

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна допоможе Україні підготувати льотчиків винищувачів F-16.

Про це він заявив у Кишиневі на саміті Європейського політичного співтовариства в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Моравецький брав участь у розмові кількох прем'єр-міністрів разом із президентом України щодо підготовки українських льотчиків у сфері експлуатації літаків F-16.

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"Ми визначили графік цих навчань. Польща допоможе Україні підготувати пілотів винищувачів F-16", – запевнив він.

Водночас польський прем’єр додав, що Варшава не передасть цю техніку Києву, оскільки в самій Польщі їх не вистачає.

Окремо Моравецький також розповів, що закликав інші країни, які мають системи протиповітряної оборони Patriot, "якомога швидше поділитися ними з Україною".

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, що  відбувається "замку Мімі" у селі Бульбоака. Після прибуття він заявив, що на зустрічі розвиватиме "коаліцію винищувачів" і запропонує "коаліцію Patriot".

У травні Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.

Теми: винищувачіПольщадопомога Україні
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