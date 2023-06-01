Зеленський: Цей день ми використали по максимуму, щоб наблизити поразку терористів

Президент Володимир Зеленський заявив, що тоді як Росія використала 1 червня для чергових обстрілів українських міст, Україна наближала її поразку і відповідальність на світовій арені.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, сайт президента

Пряма мова: "Сьогодні в нашій державі, як і в багатьох інших країнах, відзначається День захисту дітей. Але й у цей день держава-терорист забрала життя української дитини. Але й у цей день Росія обстрілювала наші міста – від Харкова до Херсона, від Києва до Донбасу.

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Але й цей день ми використали по максимуму, щоб наблизити поразку терористів. І цей день став часом, коли ми наближаємо відповідальність Росії – кожного вбивці, кожного терориста".

Деталі: Зеленський нагадав, що з самого ранку українська делегація працювала у Молдові на саміті Європейської політичної спільноти.

За словами президента, "зараз тут – центр політичних дискусій на нашому континенті".

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Пряма мова: "Були дуже важливі переговори. Президентка Молдови та президент Франції, премʼєр Великої Британії та президентка Єврокомісії, президент Румунії та премʼєр Португалії, премʼєр Албанії та премʼєр Північної Македонії, премʼєр Італії, премʼєр Іспанії, президент Швейцарії, премʼєр Чехії, президент Азербайджану, канцлер Німеччини.

Був і розширений формат із представниками Нідерландів, Данії, Швеції, Британії, Польщі, Бельгії. І, звичайно, – зустрічі на полях саміту та спільне засідання всіх учасників та учасниць саміту…

Готуємо нові оборонні рішення для України – це стосується й ППО, і авіації, і нашого просування на землі.

Готуємо реальний політичний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі. Готуємо пакет гарантій безпеки для нашої держави на шляху в Альянс.

Робимо все, щоб наблизити політичне рішення Євросоюзу щодо членства для України.

Готуємо саміт миру на основі української формули миру".

Деталі: Зеленський подякував країнам за підтримку.

Особливу вдячність він висловив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за підтримку ініціатив щодо захисту українських дітей й їх повернення з Росії.

Також український лідер подякував президенту Європейської ради Шарлю Мішелю за спеціальну безпекову сесію в межах саміту.

Голові Європейського парламенту Роберті Мецолі Зеленський подякував за рішення щодо боєприпасів для України і підтримку виділення додаткових 500 мільйонів євро для цього.