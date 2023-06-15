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В Україні вдруге за вечір лунала масштабна повітряна тривога

Ірина БалачукЧетвер, 15 червня 2023, 00:10
В Україні вдруге за вечір лунала масштабна повітряна тривога
Скриншот з alerts.in.ua

По всій території України лунала друга за вечір повітряна тривога. Небезпека тривала близько 30 хв. 

Джерело: карта тривог

Деталі: О 23:41 сирени почали лунати у Києві і за лічені хвилини тривога поширилася по всій країні. а  

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Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Оновлено: О 24:07 тривоги почали скасовувати.

Станом на 24:10 сирени все ще звучать у Запорізькій області.  

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Теми: повітряна тривогавійнаУкраїна
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