В Україні вдруге за вечір лунала масштабна повітряна тривога
Четвер, 15 червня 2023, 00:10
По всій території України лунала друга за вечір повітряна тривога. Небезпека тривала близько 30 хв.
Джерело: карта тривог
Деталі: О 23:41 сирени почали лунати у Києві і за лічені хвилини тривога поширилася по всій країні. а
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Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.
Оновлено: О 24:07 тривоги почали скасовувати.
Станом на 24:10 сирени все ще звучать у Запорізькій області.
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Передісторія:
- О 20:12 влада України вже оголошувала повітряну тривогу по всій території країни. Тоді небезпека тривала близько 30 хв.