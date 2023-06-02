Канада запровадила санкції проти молдовського олігарха Шора і його партії

Міністерство закордонних справ Канади в четвер оголосило про запровадження санкцій проти семи фізичних та однієї юридичної особи Молдови у відповідь на повномасштабну агресивну війну Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санкції Канади спрямовані проти низки осіб, зокрема молдовських олігархів, бізнесменів, парламентарів і політиків, пов'язаних із Росією, а також Партію Шора, тісно пов'язану з Іланом Шором, причетним до дестабілізації демократично обраного уряду Молдови на користь Росії.

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"Оскільки Росія погрожує використати свою присутність на території Молдови для втягування країни в агресивну війну проти України, ці нові санкції підірвуть зусилля Росії, спрямовані на те, щоб обмежити національний уряд Молдови у здійсненні повного суверенітету над своєю територією", – підкреслюють в МЗС Канади.

Там зазначають, що це перший випадок запровадження Канадою санкцій проти російських колаборантів у Молдові відповідно до зобов'язання, яке на себе взяв прем'єр-міністр країни Джастіном Трюдо під час візиту президентки Молдови Маї Санду у травні 2023 року.

Після незаконної окупації та спроби анексії Криму Росією у 2014 році Канада запровадила санкції проти понад 2500 фізичних та юридичних осіб у Росії, Білорусі та Україні.

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Нагадаємо, раніше цього тижня Рада Європейського Союзу вперше ухвалила регламент про запровадження санкцій у межах нового санкційного режиму за дестабілізацію Молдови.

Під санкції ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топ-депутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.