У Швейцарії провалили голосування за реекспорт зброї в Україну, але шанси на дозвіл ще є

Нижня палата парламенту Швейцарії, Національна рада, проголосувала проти поправки, яка б дозволила третім країнам реекспортувати зброю швейцарського виробництва, зокрема, в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swiss info.

Національна рада відхилила парламентську ініціативу свого комітету з питань політики безпеки (SIK-N) 98 голосами проти 75, двоє законодавців утрималися. Таким чином, ініціатива тепер знята з порядку денного, оскільки відповідний комітет іншої палати парламенту, Ради кантонів, вже відхиляв цю ідею в минулому.

Національна рада обговорювала простий регламент, який дозволив би передавати Україні озброєння, яке вони купили у Швейцарії.

Втім, дискусія про передачу зброї триватиме і після рішення Національної ради. На розгляді в парламенті перебуває кілька пропозицій на цю тему.

Найбільше шансів на ухвалення має пропозиція, яка дозволила б опосередковано постачати військові матеріали в Україну, однак вона має багато умов.

Наприклад, зброя могла б бути поставлена тільки через п'ять років після її придбання у Швейцарії, але лише західними державами і за запитом. Крім того, цільова країна не повинна перебувати у стані війни, якщо тільки вона не захищається, як Україна.

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Також цільова країна не повинна серйозно порушувати права людини або використовувати зброю проти цивільного населення.

З початку війни в Україні кілька країн звернулися до Швейцарії з проханням дозволити передачу швейцарської зброї, яка є у їхньому арсеналі, Києву.

Німеччина, наприклад, хотіла передати Україні боєприпаси для зенітних установок Gepard, а також кулеметні боєприпаси. Данія звернулася до Берна за дозволом на постачання в Україну бронетранспортери Piranha III. Однак Швейцарія відхилила обидві заявки. Це викликало міжнародну критику.

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