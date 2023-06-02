Орбан лякає Україну втратами під час контрнаступу та закликає до переговорів з РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив за припинення вогню і мирні переговори України та Росії до початку українського контрнаступу.

Про це він заявив у п’ятничному інтерв’ю державному радіо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Орбан сказав, що українці готують контрнаступ, який "є справою українців".

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Але, за його словами, як "людина з півторарічним військовим досвідом" він "чудово знає", що атакуюча сторона зазнає втричі більші втрати, ніж той, хто обороняється.

"А в країні, населення якої становить лише малу частину населення супротивної сторони, розпочати великий військовий наступ у таких умовах – значить влаштувати криваву різню. Ми маємо зробити все можливе, навіть до початку контрнаступу, щоб переконати сторони у необхідності припинення вогню та мирних переговорів", – заявив глава уряду Угорщини.

Крім того, Орбан традиційно поскаржився, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром у ЄС, який виступає за мир, але, сказав він, "якщо ти угорець, ти повинен відстоювати те, що правильно".

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Орбан заявив також, що поки він перебуває при владі, Угорщина не буде воювати з Росією.

Раніше в інтерв'ю Bloomberg Орбан заявив, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв'язала Росія.

В МЗС України заяву угорського прем'єра різко розкритикували.