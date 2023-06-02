Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Орбан лякає Україну втратами під час контрнаступу та закликає до переговорів з РФ

П'ятниця, 2 червня 2023, 10:46

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив за припинення вогню і мирні переговори України та Росії до початку українського контрнаступу.

Про це він заявив у п’ятничному інтерв’ю державному радіо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Орбан сказав, що українці готують контрнаступ, який "є справою українців". 

Але, за його словами, як "людина з півторарічним військовим досвідом" він "чудово знає", що атакуюча сторона зазнає втричі більші втрати, ніж той, хто обороняється. 

"А в країні, населення якої становить лише малу частину населення супротивної сторони, розпочати великий військовий наступ у таких умовах – значить влаштувати криваву різню. Ми маємо зробити все можливе, навіть до початку контрнаступу, щоб переконати сторони у необхідності припинення вогню та мирних переговорів", – заявив глава уряду Угорщини.

Крім того, Орбан традиційно поскаржився, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром у ЄС, який виступає за мир, але, сказав він, "якщо ти угорець, ти повинен відстоювати те, що правильно".

Орбан заявив також, що поки він перебуває при владі, Угорщина не буде воювати з Росією.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше в інтерв'ю Bloomberg Орбан заявив, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв'язала Росія.

 В МЗС України заяву угорського прем'єра різко розкритикували.

Теми: ОрбанУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
Орбан
Орбан: Сподіваюся, Трамп стане президентом
Орбан – Україні: "Хочете грошей – не вводьте санкції проти наших компаній"
Орбан заявив, що Україна не виграє війну проти Росії
Останні новини
04:30
У контрнаступі Сили оборони повинні використати слабкі місця в позиціях РФ – Пентагон
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
23:48
Кулеба: Вільнюс має "підтягнути" НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване
Усі новини...
Реклама: