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СБУ затримала білоруса, який шпигував за північним кордоном України

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 червня 2023, 12:03
СБУ затримала білоруса, який шпигував за північним кордоном України
фото прокуратури

На Рівненщині затримали чоловіка, який "зливав" білорусам інформацію про Збройні сили України.

Джерело: пресслужби СБУ та Рівненської обласної прокуратури

Деталі: Інформатором виявився громадянин Білорусі, який має посвідку на постійне проживання в нашій державі і тривалий час мешкає на Рівненщині.

На початку повномасштабного вторгнення РФ він був завербований співробітником білоруського КДБ та здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України, зазначають в СБУ.

Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів нашої держави та маршрути переміщення військової техніки.

Співробітники спецслужби затримали ворожого поплічника за місцем його проживання під час чергової спроби передачі розвідданих до РБ.

 

Встановлено, що у поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ Радянського Союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані.

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Для виконання розвідзавдань на Рівненщині він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомили про підозру.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Теми: СБУБілорусь
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