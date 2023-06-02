Путіну доповідають про знищення Patriot в Україні, але правда інша – глава Міноборони Литви

Російська армія щоночі намагається вистежити комплекси протиповітряної оборони Patriot в Україні, щоб їх знищити, однак безуспішно.

Про це у Twitter написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, президенту Росії Владіміру Путіну щоразу доповідають про знищення Patriot в Україні, однак ніхто не наважується повідомити правду.

"Росія все ще намагається щоночі вистежити протиракетні комплекси Patriot. Однак, безуспішно. Офіційна версія вже лежить на столі у Путіна – всі батареї Patriot знищені. Ніхто не наважується сказати йому правду", – зазначив литовський міністр.

Як повідомили Повітряні сили, у ніч на 2 червня українські захисники знищили усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон, якими ворог атакував, зокрема Київську область.

Раніше постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявляв, що російські пропагандистські ЗМІ повідомили про "знищення" десятків американських ЗРК Patriot, однак ця брехня не змінить реальності того, що Україна стає щодня сильнішою.