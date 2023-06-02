Воллес вірить в успіх контрнаступу України: РФ не зможе просто начаклувати танки

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оптимістично налаштований щодо успіхів майбутнього контрнаступу України.

Про це він розповів в інтерв’ю The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Воллес сказав, що існує реальна можливість того, що Україна зможе повернути Крим, який Росія окупувала ще у 2014 році.

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Британський міністр зазначив, що у російських військ закінчується необхідне спорядження.

За його словами, раніше Україна показала, що якщо завдати удару військам РФ "не в тому місці", то "вони фактично впадуть".

"Ви можете посилати молодих людей на смерть десятками тисяч, що вони і роблять, але ви не можете начаклувати танки і системи озброєнь, які їм потрібні", – додав Воллес.

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Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем наголошував, що коли почнеться український контрнаступ, на росіян "чекає грубе пробудження".

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив, що вирішальну роль в українському контрнаступі зіграють танки.