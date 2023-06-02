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У НАЗК допустили санкції проти Georgian Airways, яка відновила рейси до Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 15:31

Грузинська компанія Georgian Airways та її засновник і керівник з’явилися на сайті Національного агентства із питань запобігання корупції у переліку осіб та компаній, яким загрожують санкції у зв’язку з війною РФ проти України. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

У списку НАЗК з приміткою "фізична/юридична особа під ризиком накладання санкцій" з’явилася "Georgian Airways", її директор Тамаз Гаїашвілі, який також є власником компанії Ltd Piloti та засновником "Вірменських авіаліній" (Air Dilijans), і його брат Давид Гаїашвілі, що володіє 80% акцій компанії.  

"Діяльність "Georgian Airways", яка спрямована на суттєву інтенсифікацію та спрощення транспортного сполучення, в тому числі для представників російського бізнесу в Грузії, призводить до підвищення ризиків утворення нових схем обходу санкцій, збільшення інтегрованості російського бізнесу в грузинську економіку", – зазначає НАЗК у коментарі щодо підстав можливого запровадження санкцій.

Агентство зауважує також, що "Georgian Airways" пов’язана з хендлінговою компанією Aero Handling Georgia LLC через засновників та керівників. Так, засновниками компанії Aero Handling Georgia LLC виступили: Давид Цивцивадзе, що зареєстрований за однією адресою з директором "Georgian Airways" Тамазом Гаїашвілі; Давид Кварацхелія, син проросійського грузинського діяча, керівника Центру Грузинсько-російської дружби, голови партії "Нейтральна Грузія" Валерія Кварацхелія.

Давид Кварацхелія також є директором компанії Ltd Piloti (404541830), одноосібним власником якої є директор Georgian Airways – Тамаз Гаїашвілі.

Aero Handling Georgia LLC (ІПН 404672895) надає хендлінгові послуги авіакомпанії "Georgian Airways", а також російським авіакомпаніям, що перебувають під санкціями України, а саме АТ "РЕД ВІНГС" (Red Wings) та АТ "Авіакомпанія Азимут". 

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"Зазначені російські авіакомпанії на регулярній основі здійснюють авіарейси до тимчасово окупованої території Крим. Тим самим авіакомпанії та екіпаж їхніх повітряних суден порушують порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, за що передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність", – зазначають у НАЗК.

Нагадаємо, у травні Росія зняла свою односторонню заборону на авіасполучення з Грузією, а 20 травня Georgian Airways здійснила перший за 4 роки прямий рейс до РФ. 

Перед тим у Грузії викликала резонанс різка відповідь компанії на протести обурених громадян під її офісом. 

Правляча партія та уряд Грузії прихильно поставилися до відновлення авіасполучення з Росією, тоді як президентка Саломе Зурабішвілі закликала бойкотувати Georgian Airways. Компанія зі свого боку оголосила її небажаною особою на своїх рейсах.

Посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський передав грузинському віцепрем’єр-міністру, голова Міністерства економіки Левану Давіташвілі демарш у зв’язку з відновленням прямого авіасполучення між Тбілісі та Москвою.

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Теми: ГрузіяУкраїнасанкціїавіа
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