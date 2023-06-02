На Київщині затримали колаборанта, який допомагав окупантам ремонтувати техніку

Служба безпеки України затримала на Київщині ще одного ворожого поплічника, який майже пів року добровільно співпрацював з окупантами на тимчасово захопленій території Луганської області.

Джерело: пресслужби СБУ та Луганської обласної прокуратури

Деталі: Ним виявився проросійськи налаштований працівник агрокомпанії одного із селищ Сватівського району.

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Слідством встановлено, що протягом року після повномасштабного російського вторгнення на територію України мешканець села Нововодяне регулярно здійснював перевезення військовослужбовців зс РФ та контрольованих ними незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" та боєприпасів, які в подальшому допомагав розвантажувати.

Також на власному подвір’ї зловмисник влаштував "СТО" для ремонту російської військової техніки, у тому числі підбитих українськими захисниками БТРів.

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В СБУ кажуть, що за це окупанти дозволяли своєму поплічнику безперешкодно переміщатися по району і грабувати будинки людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію

Навесні 2023 року, коли внаслідок наступальних дій ЗСУ лінія фронту наблизилась до околиць його селища, ворожий поплічник виїхав на Київщину.

Тут він намагався "легалізуватися" як переселенець зі сходу України і навіть почав оформляти соціальну допомогу.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали фігуранта в Борисполі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру в колаборації.

За клопотанням прокурорів Жовтневий районний суд у Дніпрі обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.