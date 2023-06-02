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Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 18:57
Лукашенко: Треба було вирішити українське питання у 2014-15, це наша єдина помилка
Олександр Лукашенко, фото "Белта"

Білоруський диктатор Александр Лукашенко заявив, що Росії й Білорусі слід було "вирішити питання" України у 2014-2015 роках, коли в неї "не було ні армії, ні готовності" до війни.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на БелТА, таке Лукашенко мовив на засіданні засідання Ради керівників органів безпеки і спеціальних служб держав-учасниць СНД.

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що "абсолютно згоден" із Владіміром Путіним у тому, що "не ми починали" війну в Україні, а вона взагалі "почалася задовго до 2014 року".

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"Ми бачили все, що тут відбувалося: той "коричневий" переворот, який стався, і до чого Україну підводять. Бачили, хто був в авангарді", – сказав він, звинувативши українську владу в тому, що вона не забезпечила мирне співжиття людей.

За словами Лукашенка, якби повномасштабна війна не почалась трохи більш як рік тому, це б почалося завтра, але в гірших умовах для Росії та Білорусі.

"Усе до цього йшло. Єдина, напевно, наша помилка, що ми не розв'язали це питання у 2014-2015 роках, коли не було ні армії в України, ні готовності... Все хотіли мирно якось урегулювати. А вони за цей час створювали боєздатні збройні сили", – зазначив він.

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На виправдання дій РФ і РБ Лукашенко в дусі пропаганди сказав: "Уявіть собі: якби в Мексиці почали знущатися над громадянами США, американцями? Тієї Мексики давно б уже не існувало".

Самопроголошений президент Білорусі не вперше вдається до відверто антиукраїнських заяв та дій. 

Ще у липні минулого року Лукашенко заявив, що він де-факто й так визнав утворення "ЛНР" і "ДНР", а також анексію Криму Росією, і в разі необхідності видасть відповідний указ. А восени минулого року також була підписана угода про співпрацю між Мінськом та Севастополем.

Навесні 2023-го після зустрічі Лукашенка з донецьким гауляйтером Денисом Пушиліним Україна відкликала посла Ігоря Кизима для консультацій.

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Теми: ЛукашенкоБілорусьРосіяУкраїна
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