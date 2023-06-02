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У кількох областях України триває повітряна тривога

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 червня 2023, 22:50
У кількох областях України триває повітряна тривога
ФОТО GETTY IMAGES

У Києві та центральних областях України ввечері 2 червня оголосили повітряну тривогу.

Джереломапа повітряних тривог

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися близько 22.35 години.

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Згодом вона була оголошена в Києві та центральних областях.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: Станом на 23.33 тривога триває лише у Дніпропетровській та Запорізькій областях. В інших регіонах тривогу скасували.

ВІДЕО ДНЯ
 
мапа тривог станом на 22:52

Теми: повітряна тривогаракетний ударвійна
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