У кількох областях України триває повітряна тривога

У Києві та центральних областях України ввечері 2 червня оголосили повітряну тривогу.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися близько 22.35 години.

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Згодом вона була оголошена в Києві та центральних областях.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: Станом на 23.33 тривога триває лише у Дніпропетровській та Запорізькій областях. В інших регіонах тривогу скасували.

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