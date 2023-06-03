На Херсонщині двоє дітей постраждали від вибуху невідомого предмета: їхній стан важкий
Субота, 3 червня 2023, 00:17
У селі Загорянівці Херсонської області двоє дітей – 10 і 13 років – отримали важкі поранення внаслідок вибуху невідомого предмета на дитячому майданчику.
Джерело: начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "У Загорянівці через вибух невідомого предмета постраждали двоє дітей.
У 13-річної дитини осколкові ураження кінцівок. Менший, 10-річний, отримав поранення живота.
Трагедія сталася на дитячому майданчику, де бавилися хлопчики".
Деталі: За словами очільника ОВА, дітей доставили до лікарні.
"Їхній стан доволі важкий. Медики надають усю необхідну допомогу. Старшого хлопчика оперують", – повідомив Прокудін.
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