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На Херсонщині двоє дітей постраждали від вибуху невідомого предмета: їхній стан важкий

"Українська правда"Субота, 3 червня 2023, 00:17
На Херсонщині двоє дітей постраждали від вибуху невідомого предмета: їхній стан важкий
Знак "Херсонська область". Фото з Вікіпедії

У селі Загорянівці Херсонської області двоє дітей – 10 і 13 років – отримали важкі поранення внаслідок вибуху невідомого предмета на дитячому майданчику.

Джерело: начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "У Загорянівці через вибух невідомого предмета постраждали двоє дітей.

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У 13-річної дитини осколкові ураження кінцівок. Менший, 10-річний, отримав поранення живота.

Трагедія сталася на дитячому майданчику, де бавилися хлопчики".

Деталі: За словами очільника ОВА, дітей доставили до лікарні.

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"Їхній стан доволі важкий. Медики надають усю необхідну допомогу. Старшого хлопчика оперують", – повідомив Прокудін.

Теми: Херсонська областьдіти
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