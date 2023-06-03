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Ворог за добу 30 разів обстріляв Сумщину: є жертви і руйнування

Субота, 3 червня 2023, 01:42
Ворог за добу 30 разів обстріляв Сумщину: є жертви і руйнування
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 2 червня росіяни здійснили 30 обстрілів Сумської області, зафіксовано 181 вибух, одна людина загинула, ще одна – отримала поранення, є руйнування цивільної інфраструктури.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: Юнаківську громаду росіяни обстріляли з мінометів (6 вибухів).

По Хотінській громаді ворог здійснив 2 мінометні обстріли (12 вибухів). Внаслідок обстрілів загинула цивільна особа, пошкоджене приватне домоволодіння та пошкоджено лінію електропередач.

У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли (11 вибухів), а також 30 вибухів з АГС.

По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії (25 вибухів), мінометів (8 вибухів) та АГС (30 вибухів). Внаслідок обстрілу з АГС відбулося загоряння трави біля місцевого цвинтаря.

У Миропільській громаді зафіксований мінометний обстріл (3 вибухи).

ВІДЕО ДНЯ

У Великописарівській громаді протягом дня зафіксовано 3 вибухи з мінометів, 16 вибухів із САУ. Внаслідок одного з обстрілів (САУ) пошкоджені 3 будинки цивільної інфраструктури, 3 цивільні авто, скутер та металевий паркан, аптека, адміністративна будівля, 2 приватних домоволодіння та багатоповерховий житловий будинок. Одна цивільна особа отримала поранення. Також росіяни гатили з РСЗВ (14 вибухів), у результаті одного з обстрілів пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

По Зноб-Новгородській громаді здійснено мінометний обстріл (22 вибухи).

По Середино-Будській громаді ворог здійснив мінометний обстріл (4 вибухи), унаслідок чого пошкоджено пожежею нежитлове приміщення та житловий будинок. Також зафіксовано артилерійський обстріл з САУ (1 вибух), унаслідок чого пошкоджено зерновий елеватор. Крім того, росіяни здійснили скидання вибухового пристрою типу ВОГ з БПЛА.

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