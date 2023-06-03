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Бех-Романчук взяла бронзу в стрибках у довжину на етапі Діамантової ліги в Італії

"Українська правда"Субота, 3 червня 2023, 07:53
Бех-Романчук взяла бронзу в стрибках у довжину на етапі Діамантової ліги в Італії
МАРИНА БЕХ-РОМАНЧУК. ФОТО GETTY IMAGES FOR WORLD ATHLETICS

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук здобула бронзову медаль в стрибках у довжину на етапі Діамантової ліги в Італії.

Джерело: "Суспільне. Спорт"

Деталі: Перший літній турнір українка провела в Рабаті, де здобула срібло місцевого етапу Діамантової ліги в потрійному стрибку.

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Натомість в стрибках у довжину єдиним стартом Бех-Романчук цього року залишалися лютневі змагання в Берліні, де спортсменка посіла сьоме місце.

Вчетверте в статусі чинної чемпіонки Діамантової ліги стартувала на етапі дворазова чемпіонка Європи, сербка Івана Вулета. Виходила на змагання і новоспечена чемпіонка Європи в приміщенні, британка Жазмін Соєрс.

Перший старт літнього сезону проводила олімпійська чемпіонка, німкеня Малайка Мігамбо. Змагалися у секторі й віцечемпіонка світу Есе Бруме зі срібною призеркою Євро-2023 в приміщенні Ларіссою Япічіно.

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Як повідомляє видання, після стартової спроби українка розташувалася в проміжному топ-2 – позаду 20-річної італійки Япічіно, що перестрибнула Марину на 20 сантиметрів.

На другій сходинці Бех-Романчук трималася до четвертої спроби. Саме тоді Марину випередила американка Тара Девіс-Вудголл, стрибнувши 6.74. Натомість українка свій результат не покращила, а в третій спробі зробила заступ.

Саме між Бех-Романчук, Япічіно та Девіс-Вудголл розгорнулася боротьба за розподіл місць на подіумі. Українка у вирішальній спробі зробила заступ та результат знову не поліпшила. У підсумку спортсменка посіла третє місце.

Діамантова ліга. Рим/Флоренція. Стрибки у довжину, жінки. Результати:

  • Ларісса Япічіно (Італія) – 6.79 метра
  • Тара Девіс-Вудгол (США) – 6.74
  • Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.59

Нагадаємо: Марина Бех-Романчук виграла золоту медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики-2022 у потрійному стрибку, поставивши рекорд сезону – 15,02 м.

Теми: спортІталія
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