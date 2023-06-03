Росіяни втратили ще 32 артсистеми та 560 окупантів
Субота, 3 червня 2023, 08:22
Російські окупанти лише за добу втратили на війні 10 танків, 32 артсистеми та 7 засобів ППО.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 209470 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3829 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7502 (+12) од,
- артилерійських систем – 3533 (+32) од,
- РСЗВ – 582 (+7) од,
- засоби ППО ‒ 342 (+7) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28),
- крилаті ракети ‒ 1132 (+15),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22) од,
- спеціальна техніка ‒ 475 (+10).
Дані уточнюються.
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