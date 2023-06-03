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Росіяни втратили ще 32 артсистеми та 560 окупантів

Роман ПетренкоСубота, 3 червня 2023, 08:22
Росіяни втратили ще 32 артсистеми та 560 окупантів
російська артилерія, фото ілюстративне міноборони рф

Російські окупанти лише за добу втратили на війні 10 танків, 32 артсистеми та 7 засобів ППО.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 209470 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3829 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7502 (+12) од,
  • артилерійських систем – 3533 (+32) од,
  • РСЗВ – 582 (+7) од,
  • засоби ППО ‒ 342 (+7) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 1132 (+15),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22) од,
  • спеціальна техніка ‒ 475 (+10).

Дані уточнюються.

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Теми: Росіявійна
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