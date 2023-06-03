Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сирський побував на передовій біля Бахмута: спланували подальші дії

Роман ПетренкоСубота, 3 червня 2023, 08:40
Сирський побував на передовій біля Бахмута: спланували подальші дії
сирський на бахмутському напрямку, червень 2023, фото з його соцмереж

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських воїнів на передовій на Бахмутському напрямку, спланував з командирами подальші дії.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Бахмутський напрямок. Продовжую роботу з нашими воїнами на передовій. Для мене важливо особисто бачити наших бійців на фронті. Чути їх проблеми і пропозиції з перших вуст.

Реклама:

Спільно з командирами частин та підрозділів спланували подальші дії. Основний акцент, як завжди, на людях".

Деталі: Сирський запевнив, що росіяни продовжують зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Сирський повідомив, що змінено формат операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя.

Теми: БахмутЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Бахмут
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: