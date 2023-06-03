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Сирський побував на передовій біля Бахмута: спланували подальші дії

Роман ПетренкоСубота, 3 червня 2023, 08:40
Сирський побував на передовій біля Бахмута: спланували подальші дії
сирський на бахмутському напрямку, червень 2023, фото з його соцмереж

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських воїнів на передовій на Бахмутському напрямку, спланував з командирами подальші дії.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Бахмутський напрямок. Продовжую роботу з нашими воїнами на передовій. Для мене важливо особисто бачити наших бійців на фронті. Чути їх проблеми і пропозиції з перших вуст.

Спільно з командирами частин та підрозділів спланували подальші дії. Основний акцент, як завжди, на людях".

Деталі: Сирський запевнив, що росіяни продовжують зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо: Сирський повідомив, що змінено формат операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя.

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Теми: БахмутЗбройні силивійна
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