Сирський побував на передовій біля Бахмута: спланували подальші дії

сирський на бахмутському напрямку, червень 2023, фото з його соцмереж

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських воїнів на передовій на Бахмутському напрямку, спланував з командирами подальші дії.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Бахмутський напрямок. Продовжую роботу з нашими воїнами на передовій. Для мене важливо особисто бачити наших бійців на фронті. Чути їх проблеми і пропозиції з перших вуст.

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Спільно з командирами частин та підрозділів спланували подальші дії. Основний акцент, як завжди, на людях".

Деталі: Сирський запевнив, що росіяни продовжують зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку.

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Нагадаємо: Сирський повідомив, що змінено формат операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя.