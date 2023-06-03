Сирський побував на передовій біля Бахмута: спланували подальші дії
Субота, 3 червня 2023, 08:40
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських воїнів на передовій на Бахмутському напрямку, спланував з командирами подальші дії.
Джерело: Сирський у Telegram
Пряма мова Сирського: "Бахмутський напрямок. Продовжую роботу з нашими воїнами на передовій. Для мене важливо особисто бачити наших бійців на фронті. Чути їх проблеми і пропозиції з перших вуст.
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Спільно з командирами частин та підрозділів спланували подальші дії. Основний акцент, як завжди, на людях".
Деталі: Сирський запевнив, що росіяни продовжують зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку.
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Нагадаємо: Сирський повідомив, що змінено формат операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя.