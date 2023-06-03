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Patriot вимикає Росії можливість залякувати десятки мільйонів людей – Зеленський

Роман ПетренкоСубота, 3 червня 2023, 10:53
Patriot вимикає Росії можливість залякувати десятки мільйонів людей – Зеленський
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО СИСТЕМИ ППО PATRIOt В ПОЛЬЩІ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський розповів, що американська протиповітряна система захисту Patriot – це єдина зброя, яка може збивати деякі види російських ракет, а Україні потрібно 50 таких батарей.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю WSJ

Пряма мова Зеленського: "На сьогодні єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет РФ, які вона застосовує по нашому цивільному населенню, школах, інфраструктурі, енергетичній системі, єдина система в світі – це Patriot.

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Це навчила ця війна. Є зброя, яка вимикає Росії можливість залякувати десятки мільйонів людей.

Реальність наступна. 50 батарей Patriot – і в більшості люди не будуть гинути".

Нагадаємо: 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові збили російську ракету "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot. 

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Теми: ЗеленськийППОвійна
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