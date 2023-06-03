У Білому домі пояснили, чому не підтримують заклики до припинення вогню в Україні

США підтримують ініціативи будь-якої країни щодо встановлення миру в Україні, однак виступає проти закликів негайно припинити вогонь.

Як пише "Європейська правда", про це заявив під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Ми підтримаємо зусилля будь-якої країни, якщо вони допоможуть знайти шлях до міцного миру, який відповідає принципам Статуту ООН. Але ми не можемо підтримати і не підтримуватимемо заклики до припинення вогню, які просто заморозять існуючі лінії розмежування, легітимізують захоплення Росією територій, і дозволять Путіну посилити контроль над регіонами, які він уже захопив", – зазначив він.

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За словами Кірбі, запровадження такого "перемир’я" це дасть РФ час для відпочинку, переозброєння й підготовки до нової потенційної атаки.

Він також наголосив, що Росія досі не виявила жодних ознак готовності до дипломатії з метою досягнення стійкого й справедливого миру в Україні. Тому США продовжать підтримувати мирні зусилля української сторони.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен відкинув заклики до припинення вогню або поступки українськими землями у будь-якій формулі "земля в обмін на мир" – перспективи, які, за його словами, представлятимуть "потьомкінський мир".