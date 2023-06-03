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Новий випуск УП.Чат: Ракетна тактика росіян, закриті укриття в Києві та українські ВІП-біженці у Монако

"Українська правда"Субота, 3 червня 2023, 17:31
Новий випуск УП.Чат: Ракетна тактика росіян, закриті укриття в Києві та українські ВІП-біженці у Монако

У новому випуску програми "УП.Чат" редакція УП і запрошені гості обговорили ракетні обстріли Києва, закриті укриття у столиці, а також нових бійців заключної частини "Батальйону Монако".

Джерело: УП

Деталі: У розмові взяли участь воєнна репортерка УП Ольга Кириленко, керівник департаменту журналістських розслідувань УП Михайло Ткач, журналіст Kyiv Independent Данило Мокрик та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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Теми: ЗМІ
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