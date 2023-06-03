Шольц різко відповів критикам надання зброї Україні, які намагалися його освистати

Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні увечері виступав на проєвропейському мітингу керівної партії СДПН у передмісті Берліна.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

⚡️BREAKING#Scholz of #Germany delivered a 🔥fiery speech🔥 calling Putin a warmongerer and a murderer.



This is the way. pic.twitter.com/Uo0llJ7SUL Реклама: June 3, 2023

Зазначається, що на захід прийшли близько 100 проросійських активістів, які вигукували гасла проти надання зброї Україні, намагалися освистати Шольца.

Вони називали німецького канцлера "розпалювачем війни", "брехуном" і "бандитом". Вони вимагали "Миру без зброї" і кричали: "Забирайтеся геть!".

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Однак Шольц продовжив свій виступ і різко відповів проросійським активістам.

"Розпалювач війни – Путін, він вторгся в Україну з 200 тисячами солдатів. Путін хоче знищити і завоювати Україну", – наголосив він.

Шольц також сказав, що "крикуни", які зібралися на акції, мали б назвати розпалювачем Путіна, "якби у вас було хоч трохи розуму в голові".

Канцлер підкреслив, що не бачить альтернативи підтримці України, навіть зброєю, через агресивну війну Росії.

"Так, це необхідно, якщо на країну нападають, то вона повинна, тоді вона може захистити себе", – додав він.

За його словами, Путін убив багато громадян, в тому числі дітей і людей похилого віку, а також наголосив, що "мир і свобода знаходяться під загрозою через цю агресивну війну".

Потім зі сцени виступив прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Дітмар Войдке, який закликав протестувальників вийти на акцію на Красній площі у Москві.

"Такий мітинг варто було б провести на Красній площі перед Кремлем. Там би ви могли з повним правом просити у Путіна негайно відмовитися від зброї. Але тоді ви б зовсім з іншого боку дізналися ту Росію, яку так любите!" – сказав Войдке.

Раніше Шольц пообіцяв Україні гарантії безпеки по завершенні війни.