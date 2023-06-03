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Шольц різко відповів критикам надання зброї Україні, які намагалися його освистати

"Європейська правда"Субота, 3 червня 2023, 18:47
Шольц різко відповів критикам надання зброї Україні, які намагалися його освистати
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні увечері виступав на проєвропейському мітингу керівної партії СДПН у передмісті Берліна.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

Зазначається, що на захід прийшли близько 100 проросійських активістів, які вигукували гасла проти надання зброї Україні, намагалися освистати Шольца.

Вони називали німецького канцлера "розпалювачем війни", "брехуном" і "бандитом". Вони вимагали "Миру без зброї" і кричали: "Забирайтеся геть!".

Однак Шольц продовжив свій виступ і різко відповів проросійським активістам.

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"Розпалювач війни – Путін, він вторгся в Україну з 200 тисячами солдатів. Путін хоче знищити і завоювати Україну", – наголосив він.

Шольц також сказав, що "крикуни", які зібралися на акції, мали б назвати розпалювачем Путіна, "якби у вас було хоч трохи розуму в голові".

Канцлер підкреслив, що не бачить альтернативи підтримці України, навіть зброєю, через агресивну війну Росії.

"Так, це необхідно, якщо на країну нападають, то вона повинна, тоді вона може захистити себе", – додав він.

За його словами, Путін убив багато громадян, в тому числі дітей і людей похилого віку, а також наголосив, що "мир і свобода знаходяться під загрозою через цю агресивну війну".

Потім зі сцени виступив прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Дітмар Войдке, який закликав протестувальників вийти на акцію на Красній площі у Москві.

"Такий мітинг варто було б провести на Красній площі перед Кремлем. Там би ви могли з повним правом просити у Путіна негайно відмовитися від зброї. Але тоді ви б зовсім з іншого боку дізналися ту Росію, яку так любите!" – сказав Войдке.

Раніше Шольц пообіцяв Україні гарантії безпеки по завершенні війни.

Теми: ШольцвійнаНімеччинадопомога Україні
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