Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський закликає дякувати воїнам персонально

Катерина ТищенкоСубота, 3 червня 2023, 23:07
Зеленський закликає дякувати воїнам персонально
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав українців дякувати персонально українським військовим.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "І прошу вас усіх: будь ласка, не забувайте дякувати персонально нашим воїнам. Тим, кого ви знаєте особисто. Тим, на кого ви, може, просто підписані в соцмережах. Тим, про кого ви просто чули і можете розказати іншим українцям, нашим людям. Вдячність завжди важлива, і важливо чути, що тобі вдячні, коли ти так воюєш заради свого народу".

Деталі: Зеленський у своєму зверненні подякував конкретним воїнам.

Серед них – солдат Ярослав Кан, воїн-десантник. "Воював у найгарячіших точках фронту. Білогорівка, оборона Лисичанська, оборона Соледара. Бої за Сватове, Кремінну, Бахмут… Чотири поранення! Зараз проходить лікування, відновлюється. І готовий знову повертатися на фронт. Це надзвичайна сила людини! Дякую, Ярославе!", - сказав президент.

Також він подякував старшому сержанку Євгену Кепші, командиру відділення взводу протитанкових ракетних комплексів. "Бої за Бахмут. ПТРК "Стугна". Дуже влучно, дуже сміливо. Разом із хлопцями, разом зі побратимами із свого розрахунку – дуже хороші результати у знищенні окупантів. Дякую за це, Євгене!", - зазначив він.

Також Зеленський згадав старшого сержанта Максима Кузьменка та молодшого сержанта Антона Андрущенка – воїнів 110-ї окремої механізованої бригади, які брали участь у дуже жорстких боях на Авдіївському напрямку, за "такий потрібний Україні результат у захисті наших позицій".

ВІДЕО ДНЯ

"Вже багато разів я дякував нашим воїнам із 55-ї артилерійської бригади "Запорізька Січ". Хлопці – усі молодці. Б’ються дуже потужно, дуже результативно. А сьогодні особливо відзначу артилерійську батарею під командуванням капітана Миколи Носача. Авдіївський напрямок. Дуже вправно відсікають російські штурми. Саме те, що потрібно. Дякую, Миколо! Дуже приємно бачити звіти про вашу влучність", - сказав президент.

Також він подякував воїнам 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади за результативні артилерійські розрахунки. Серед них – командир дивізіону підполковник Олександр Гладиш, командир батареї капітан Ростислав Кметь, командир взводу старший лейтенант Олександр Шитіков, командир гармати молодший сержант Олександр Криштапюк, старший навідник старший солдат Ярослав Нюл.

Зеленський подякував також 1-му батальйону морпіхів 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

"І захисники нашого неба. Такі, як солдат Анатолій Павленко, нацгвардієць. Зенітно-ракетний дивізіон "Буревій". Хлопець, який уміє надзвичайно влучно збивати російські ракети – і за допомогою просто ПЗРК "Ігла". Дякую за цю влучність!", - сказав він.

Також Зеленський згадав старшого сержанта Віктора Сіднева – старшого однієї з маневрених груп, що працюють для захисту Києва. "Відмінна злагодженість дій, відмінні бойові навички. І є результат – мінус ракети окупантів. Дякую!", – зазначив президент.

Теми: ЗеленськийЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський про підрив ГЕС: Потрібна максимальна реакція світу на терор РФ

Гендиректор МАГАТЕ очолить місію на Запорізькій АЕС після підриву дамби

Зеленський: Катастрофа на ГЕС не зупинить Україну, ми звільнимо всі наші землі

"То був день щастя": Зеленський розповів про пропозицію партнерів щодо F-16

Вранці - пік розливу, а до кінця тижня Каховське водосховище перестане існувати - "Укргідроенерго"

Україна в Twitter "привітала" ООН з днем російської мови

Усі новини...
Зеленський
Зеленський пропонує Росії "дипломатичний вихід" із найменшими втратами
Зеленський готовий вилетіти до Латинської Америки для зустрічі з президентами
Зеленський: Якщо ми не отримаємо чіткий сигнал на саміті НАТО у Вільнюсі, нам немає чого там робити
Останні новини
02:48
Російські диверсанти під виглядом цивільних намагаються "евакуюватись" на правий берег Дніпра – ЦНС
02:11
Кислиця в ООН: Теракт на ГЕС – це відповідь Кремля на заклики до миру
01:29
Зеленський про підрив ГЕС: Потрібна максимальна реакція світу на терор РФ
00:47
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
00:28
відеоБайден про знищення Каховської ГЕС: Ми допоможемо Україні
23:53
Поля на півдні можуть перетворитися на пустелі через знищення ГЕС – Мінагрополітики
23:42
Міста на Дніпропетровщині можуть залишитися без води: що про це відомо
23:33
На заході Румунії стався землетрус силою 5,3
23:11
Зеленський про Бахмутський напрямок: Дякую за рух уперед
23:02
Невидимі травми мозку. Що варто знати про контузію та її наслідки
Усі новини...
Реклама: