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Зеленський закликає дякувати воїнам персонально

Катерина ТищенкоСубота, 3 червня 2023, 23:07
Зеленський закликає дякувати воїнам персонально
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав українців дякувати персонально українським військовим.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "І прошу вас усіх: будь ласка, не забувайте дякувати персонально нашим воїнам. Тим, кого ви знаєте особисто. Тим, на кого ви, може, просто підписані в соцмережах. Тим, про кого ви просто чули і можете розказати іншим українцям, нашим людям. Вдячність завжди важлива, і важливо чути, що тобі вдячні, коли ти так воюєш заради свого народу".

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Деталі: Зеленський у своєму зверненні подякував конкретним воїнам.

Серед них – солдат Ярослав Кан, воїн-десантник. "Воював у найгарячіших точках фронту. Білогорівка, оборона Лисичанська, оборона Соледара. Бої за Сватове, Кремінну, Бахмут… Чотири поранення! Зараз проходить лікування, відновлюється. І готовий знову повертатися на фронт. Це надзвичайна сила людини! Дякую, Ярославе!", - сказав президент.

Також він подякував старшому сержанку Євгену Кепші, командиру відділення взводу протитанкових ракетних комплексів. "Бої за Бахмут. ПТРК "Стугна". Дуже влучно, дуже сміливо. Разом із хлопцями, разом зі побратимами із свого розрахунку – дуже хороші результати у знищенні окупантів. Дякую за це, Євгене!", - зазначив він.

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Також Зеленський згадав старшого сержанта Максима Кузьменка та молодшого сержанта Антона Андрущенка – воїнів 110-ї окремої механізованої бригади, які брали участь у дуже жорстких боях на Авдіївському напрямку, за "такий потрібний Україні результат у захисті наших позицій".

"Вже багато разів я дякував нашим воїнам із 55-ї артилерійської бригади "Запорізька Січ". Хлопці – усі молодці. Б’ються дуже потужно, дуже результативно. А сьогодні особливо відзначу артилерійську батарею під командуванням капітана Миколи Носача. Авдіївський напрямок. Дуже вправно відсікають російські штурми. Саме те, що потрібно. Дякую, Миколо! Дуже приємно бачити звіти про вашу влучність", - сказав президент.

Також він подякував воїнам 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади за результативні артилерійські розрахунки. Серед них – командир дивізіону підполковник Олександр Гладиш, командир батареї капітан Ростислав Кметь, командир взводу старший лейтенант Олександр Шитіков, командир гармати молодший сержант Олександр Криштапюк, старший навідник старший солдат Ярослав Нюл.

Зеленський подякував також 1-му батальйону морпіхів 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

"І захисники нашого неба. Такі, як солдат Анатолій Павленко, нацгвардієць. Зенітно-ракетний дивізіон "Буревій". Хлопець, який уміє надзвичайно влучно збивати російські ракети – і за допомогою просто ПЗРК "Ігла". Дякую за цю влучність!", - сказав він.

Також Зеленський згадав старшого сержанта Віктора Сіднева – старшого однієї з маневрених груп, що працюють для захисту Києва. "Відмінна злагодженість дій, відмінні бойові навички. І є результат – мінус ракети окупантів. Дякую!", – зазначив президент.

Теми: ЗеленськийЗбройні силивійна
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