ЄС пригрозив Сербії і Косово "негативними наслідками", якщо напруженість між ними не спаде
Європейський Союз закликав Сербію і Косово до деескалації, Брюссель вимагає від Косова провести нові вибори у районах, де проживають здебільшого серби.
Джерело: заява ЄС
Дослівно: "Ми закликаємо і Косово, і Сербію негайно та беззастережно вжити заходів для деескалації, припинити використання риторики, що викликає розбіжності, і утриматися від будь-яких подальших нескоординованих дій. Спокій потрібно терміново відновлювати.
ЄС очікує, що і Косово, і Сербія діятимуть відповідально та негайно братимуть участь у діалозі за сприяння Євросоюзу".
Деталі: У ЄС заявили, що вживатимуть "рішучі заходи" з "негативними наслідками", якщо не вдасться знизити рівень напруги у регіоні.
Євросоюз також пригрозив Сербії і Косово штрафними заходами за заворушення, які сталися наприкінці травня в населених переважно сербами північних районах Косова.
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Що цьому передувало:
- У результаті сутичок у місті Звечани на півночі частково визнаного Косова постраждали миротворці Північноатлантичного Альянсу у складі місії KFOR та серби, що протестували під адмінбудівлею через невизнання місцевих виборів.
- Туреччина врішила направити свої миротворчі сили до Косова у відповідь на запит НАТО.