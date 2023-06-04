ЄС пригрозив Сербії і Косово "негативними наслідками", якщо напруженість між ними не спаде

Європейський Союз закликав Сербію і Косово до деескалації, Брюссель вимагає від Косова провести нові вибори у районах, де проживають здебільшого серби.

Джерело: заява ЄС

Дослівно: "Ми закликаємо і Косово, і Сербію негайно та беззастережно вжити заходів для деескалації, припинити використання риторики, що викликає розбіжності, і утриматися від будь-яких подальших нескоординованих дій. Спокій потрібно терміново відновлювати.

ЄС очікує, що і Косово, і Сербія діятимуть відповідально та негайно братимуть участь у діалозі за сприяння Євросоюзу".

Деталі: У ЄС заявили, що вживатимуть "рішучі заходи" з "негативними наслідками", якщо не вдасться знизити рівень напруги у регіоні.

Євросоюз також пригрозив Сербії і Косово штрафними заходами за заворушення, які сталися наприкінці травня в населених переважно сербами північних районах Косова.

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