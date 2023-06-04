Стефанчук зустрівся із захисниками "Азовсталі" у Туреччині

Спікер парламенту Руслан Стефанчук зустрівся у Туреччині із військовими командирами – захисниками "Азовсталі".

Джерело: пресслужба Верховної Ради

Деталі: Стефанчук оприлюднив фото, на якому командир "Азову" Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар ("Калина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"), Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії.

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Глава парламенту подякував Туреччині за допомогу в поверненні захисників.

Він повідомив, що захисники сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому.

Нагадаємо: Засновниця Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко розповіла, що командири "Азову" в Туреччині живуть у закритому об’єкті, але мають доступ до інформації.

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