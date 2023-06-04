Стефанчук зустрівся із захисниками "Азовсталі" у Туреччині
Спікер парламенту Руслан Стефанчук зустрівся у Туреччині із військовими командирами – захисниками "Азовсталі".
Джерело: пресслужба Верховної Ради
Деталі: Стефанчук оприлюднив фото, на якому командир "Азову" Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар ("Калина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"), Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії.
Глава парламенту подякував Туреччині за допомогу в поверненні захисників.
Він повідомив, що захисники сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому.
Нагадаємо: Засновниця Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко розповіла, що командири "Азову" в Туреччині живуть у закритому об’єкті, але мають доступ до інформації.
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
- Серед звільнених – прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРОшники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
- 5 командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
- Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.