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Стефанчук зустрівся із захисниками "Азовсталі" у Туреччині

Роман ПетренкоНеділя, 4 червня 2023, 11:09
Стефанчук зустрівся із захисниками Азовсталі у Туреччині
фото пресслужби верховної ради

Спікер парламенту Руслан Стефанчук зустрівся у Туреччині із військовими командирами – захисниками "Азовсталі".

Джерело: пресслужба Верховної Ради

Деталі: Стефанчук оприлюднив фото, на якому командир "Азову" Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар ("Калина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"), Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії.

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Глава парламенту подякував Туреччині за допомогу в поверненні захисників.

Він повідомив, що захисники сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому.

Нагадаємо: Засновниця Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко розповіла, що командири "Азову" в Туреччині живуть у закритому об’єкті, але мають доступ до інформації.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
  • Серед звільнених – прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРОшники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі".  Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
  • командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
  • Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Теми: Азов СтефанчукТуреччинавійна
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