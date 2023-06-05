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Литва готує новий пакет допомоги для України

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 13:56

Литва анонсувала нову партію допомоги, призначену для підтримки України.

Про це у Twitter написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, до нового пакета допомоги увійдуть, зокрема, "мільйони одиниць боєприпасів" та засоби боротьби з дронами.

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"За два тижні, після зустрічі у форматі "Рамштайн", ми оголосимо більше інформації про підтримку", – додав Анушаускас.

Нагадаємо, 25 травня на засіданні Контактної групи з питань оборони України Анушаускас оголосив про пакет військової допомоги Києву. До нього увійшли протидронове обладнання, боєприпаси, сухі харчові пайки та іншу допомогу.

Перед цим про підготовку військової допомоги в березні оголошував президент Литви Гітанас Науседа.

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Як повідомляла "Європейська правда", на сьогодні Вільнюс надав Києву військову допомогу на суму майже 409 мільйонів євро. Значну її частину становить військова підготовка українських військових.

Теми: ЛитваУкраїнавійна
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