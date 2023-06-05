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Литва готує новий пакет допомоги для України

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 13:56

Литва анонсувала нову партію допомоги, призначену для підтримки України.

Про це у Twitter написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, до нового пакета допомоги увійдуть, зокрема, "мільйони одиниць боєприпасів" та засоби боротьби з дронами.

"За два тижні, після зустрічі у форматі "Рамштайн", ми оголосимо більше інформації про підтримку", – додав Анушаускас.

Нагадаємо, 25 травня на засіданні Контактної групи з питань оборони України Анушаускас оголосив про пакет військової допомоги Києву. До нього увійшли протидронове обладнання, боєприпаси, сухі харчові пайки та іншу допомогу.

Перед цим про підготовку військової допомоги в березні оголошував президент Литви Гітанас Науседа.

Як повідомляла "Європейська правда", на сьогодні Вільнюс надав Києву військову допомогу на суму майже 409 мільйонів євро. Значну її частину становить військова підготовка українських військових.

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Теми: ЛитваУкраїнавійна
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