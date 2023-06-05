Українські військові капелани вперше пройшли навчання у Британії

Десять українських військових капеланів завершили двотижневе навчання зі своїми британськими колегами в рамках першого такого роду курсу.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні британського уряду.

Протягом останніх двох тижнів десять капеланів проходили стажування у Департаменті капеланів Королівської армії Великої Британії, щоб дізнатися більше про надання душпастирської опіки, духовної підтримки та моральних настанов під час військових операцій, а також у період післявоєнної відбудови, що настає після них.

"Тепер вони відправляться на передову лінії конфлікту України з Росією, де їхнім завданням буде вселяти надію і відновлювати дух у військах, які борються за повернення суверенної території України" – йдеться у повідомленні.

Цей курс, розроблений британськими військовими капеланами за підтримки Збройних Сил Великої Британії в рамках операції "Орбітал", був створений у відповідь на запит Збройних Сил України і мав на меті надати учасникам релігійні та практичні ресурси, необхідні для підтримки особового складу в найскладніших аспектах операцій – від важких переживань і втрат до труднощів з психічним здоров'ям.

Наразі 160 капеланів працюють у зростаючій багатоконфесійній капеланській службі українських військових, яка була офіційно створена у 2021 році. Існує прагнення збільшити їхні ряди до 738 капеланів, щоб забезпечити духовну та пастирську підтримку в підрозділах, госпіталях та навчальних центрах.

Преподобний Робін Річардсон, капелан Департаменту капеланського служіння Королівської армії, відповідав за розробку програми.

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"Де б не були люди, вони потребують духовної підтримки, моральних настанов і пастирської опіки, яку надають капелани, незалежно від того, де вони перебувають – у підрозділах чи госпіталях.

Значна частина програми була присвячена капеланському служінню в оперативному контексті: учасники підтримували військовослужбовців, які в даний час проходять бойову підготовку у Вілтширі в рамках навчання українських новобранців, що проводиться під керівництвом Британії. Спеціально розроблена програма підкреслює широкий спектр підготовки, яку Британія надає Збройним силам України, включаючи базову піхотну підготовку, медичну підготовку і навчання на танках Challenger 2.

На сьогодні Велика Британія та її союзники підготували понад 15 000 військовослужбовців Збройних Сил України в таких сферах, як основи ведення бойових дій на фронті та більш спеціалізована підготовка. П'ятитижнева програма підготовки новобранців передбачає навчання поводженню зі зброєю, наданню першої медичної допомоги на полі бою, польовій техніці, тактиці патрулювання і праву збройних конфліктів, що дає їм змогу ефективно захищати свою країну на передовій.