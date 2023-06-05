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Голова МЗС Британії несподівано приїхав у Київ

Понеділок, 5 червня 2023, 17:30

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в понеділок відвідав Київ із несподіваним візитом та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це стало відомо з повідомлення президента в соцмережах, пише "Європейська правда".

За словами голови держави, з Клеверлі він обговорив "важливі актуальні питання: очікування України від Вільнюського саміту НАТО, просування української формули миру та підготовки Глобального саміту з її реалізації, Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України".

"Ми дуже вдячні за підтримку, яку Велика Британія надавала і продовжує надавати Україні. За останні тижні у нас відбулися переговори з прем’єр-міністром Великої Британії, був прямий діалог і були досягнуті дуже важливі домовленості", – підкреслив Зеленський.

Візит голови британського МЗС не анонсувався. Востаннє він був в Україні в листопаді 2022 року, після чого анонсував новий пакет підтримки.

Минулого тижня Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має законне право захищатися і може "використовувати силу за межами своїх кордонів".

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Теми: Велика БританіяКиїв
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