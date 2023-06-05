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Офіційно: ексвіцепрезидент США Пенс змагатиметься за посаду президента

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 19:55

Колишній віцепрезидент США часів адміністрації Дональда Трампа Майк Пенс у понеділок подав документи на участь у президентських виборах у 2024 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Федеральної виборчої комісії США.

Речник Пенса Девін О'Меллі в коментарі ЗМІ підтвердив, що колишній віцепрезидент справді подав документи для участі у виборах наступного року.

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Очікується, що Пенс особисто розпочне свою кампанію за номінацію від Республіканської партії 7 червня з відеоролика й промови в штаті Айова, де відбудуться перші праймериз Республіканської партії.

Відомий консервативними поглядами, Пенс підтримував Трампа протягом усього часу його перебування на посаді президента. Та після поразки Трампа на виборах 2020 року він дистанціювався від експрезидента, заявивши, що заохочення ним учасників штурму Капітолія поставило його та його сім'ю під загрозу.

63-річний Майк Пенс – досвідчений політик, який раніше був лідером республіканців у Палаті представників США й обирався губернатором штату Індіана. Його називають однією з потенційних альтернатив Трампу.

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Наразі колишній президент США суттєво випереджає в опитуваннях інших членів Республіканської партії, які оголосили або можуть оголосити про наміри змагатись за найвищу посаду: рейтинг Трампа становить 53%, тоді як Пенса – лише 4%.

Офіційно про участь у змаганнях за номінацію на президентські вибори оголосили, зокрема, колишня губернаторка Південної Кароліни й експосол США в ООН Ніккі Хейлі; підприємець і консервативний політичний активіст Вівек Рамасвемі; сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт; колишній губернатор штату Арканзас Аса Гатчінсон; радіоведучий Леррі Елдер; губернатор Флориди Рон Десантіс.

Саме останній наразі має другий після Трампа рейтинг і вважається його головним конкурентом за президентську номінацію Республіканської партії.

Читайте також: Подолати Трампа: чи реальна перемога Десантіса на праймеріз республіканців у США.

Теми: СШАвибори
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