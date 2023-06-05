Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба: Вільнюс має "підтягнути" НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 23:48
Кулеба: Вільнюс має підтягнути НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що його робота протягом червня й початку липня, аж до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі, буде присвячена підготовці рішення саміту на користь України.

Про це він заявив у Києві в понеділок на пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Голова українського МЗС підкреслив, що рішення Вільнюського саміту НАТО "мають наблизити Україну до членства в Альянсі, зміцнити формати взаємодій між Україною та НАТО і призвести до надання Україні певних гарантій безпеки, які діятимуть між, умовно, сьогодні й моментом, коли Україна набуде членства в Альянсі".

Реклама:

"Чітко розуміємо, з ким додатково треба працювати для ухвалення у Вільнюсі позитивних рішень. Чітко розуміємо, які аргументи потрібно використати. І тому і надалі наша робота буде дуже активною", – зазначив Кулеба.

Водночас він додав, що саме питання членства в Альянсі є ключовим для Києва.

"Ми з Джеймсом (Клеверлі – ред.) сьогодні говорили, що Бухарестське рішення 2008 року ухвалювалось в абсолютно іншій реальності. І це рішення сьогодні відірване від реальності настільки, наскільки це можливо", – сказав міністр.

ВІДЕО ДНЯ

"Нам потрібно у Вільнюсі ухвалити рішення, яке "підтягне" НАТО до тієї реальності, яка існує в євроатлантичній безпеці і в Україні… Для НАТО не ухвалити такого рішення означає серйозну військово-політичну поразку",  – вважає він.

Як повідомлялося, Україна прагне стати членом Північноатлантичного Альянсу невдовзі після досягнення воєнної перемоги над Росією і прагне отримати гарантію цього на саміті НАТО у Вільнюсі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Відомо, що Київ готує два пакети для обговорення на саміті НАТО у Вільнюсі – політичний та практичний.

Читайте також: Без ПДЧ та Бухареста. Чому українські політики мають забути про минуле у питанні вступу до НАТО

Теми: Кулеба ДмитроНАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: