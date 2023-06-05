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Кулеба: Вільнюс має "підтягнути" НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 23:48
Кулеба: Вільнюс має підтягнути НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що його робота протягом червня й початку липня, аж до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі, буде присвячена підготовці рішення саміту на користь України.

Про це він заявив у Києві в понеділок на пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Голова українського МЗС підкреслив, що рішення Вільнюського саміту НАТО "мають наблизити Україну до членства в Альянсі, зміцнити формати взаємодій між Україною та НАТО і призвести до надання Україні певних гарантій безпеки, які діятимуть між, умовно, сьогодні й моментом, коли Україна набуде членства в Альянсі".

"Чітко розуміємо, з ким додатково треба працювати для ухвалення у Вільнюсі позитивних рішень. Чітко розуміємо, які аргументи потрібно використати. І тому і надалі наша робота буде дуже активною", – зазначив Кулеба.

Водночас він додав, що саме питання членства в Альянсі є ключовим для Києва.

"Ми з Джеймсом (Клеверлі – ред.) сьогодні говорили, що Бухарестське рішення 2008 року ухвалювалось в абсолютно іншій реальності. І це рішення сьогодні відірване від реальності настільки, наскільки це можливо", – сказав міністр.

"Нам потрібно у Вільнюсі ухвалити рішення, яке "підтягне" НАТО до тієї реальності, яка існує в євроатлантичній безпеці і в Україні… Для НАТО не ухвалити такого рішення означає серйозну військово-політичну поразку",  – вважає він.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Україна прагне стати членом Північноатлантичного Альянсу невдовзі після досягнення воєнної перемоги над Росією і прагне отримати гарантію цього на саміті НАТО у Вільнюсі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Відомо, що Київ готує два пакети для обговорення на саміті НАТО у Вільнюсі – політичний та практичний.

Читайте також: Без ПДЧ та Бухареста. Чому українські політики мають забути про минуле у питанні вступу до НАТО

Теми: Кулеба ДмитроНАТОУкраїна
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