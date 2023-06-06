Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
Протягом минулого дня росіяни здійснили 27 обстрілів громад Сумської області, скидали ВОГ і міни, у результаті чого зафіксовано 94 вибухи.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигінська, Хотінська громади.
По території Білопільської громади ворог бив з мінометів – 13 вибухів.
Також росіяни здійснили артобстріли Великописарівської громади, 22 вибухи. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено адміністративну будівлю та лінію електропередач.
Дружбівська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів), унаслідок чого теж пошкоджено лінію електропередач.
По Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії, 7 вибухів.
На Миропільську громаду ворог скинув 8 мін. Також здійснено скидання з БпЛА 4 вибухових пристроїв типу ВОГ.
Новослобідська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (3 вибухи) та артилерії (4 вибухи).
На Шалигинську громаду росіяни скинули 14 мін.
По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).