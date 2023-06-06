Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу

Ольга Глущенко Вівторок, 6 червня 2023, 00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 27 обстрілів громад Сумської області, скидали ВОГ і міни, у результаті чого зафіксовано 94 вибухи.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигінська, Хотінська громади.

Реклама:

По території Білопільської громади ворог бив з мінометів – 13 вибухів.

Також росіяни здійснили артобстріли Великописарівської громади, 22 вибухи. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено адміністративну будівлю та лінію електропередач.

Дружбівська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів), унаслідок чого теж пошкоджено лінію електропередач.

ВІДЕО ДНЯ

По Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії, 7 вибухів.

На Миропільську громаду ворог скинув 8 мін. Також здійснено скидання з БпЛА 4 вибухових пристроїв типу ВОГ.

Новослобідська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (3 вибухи) та артилерії (4 вибухи).

На Шалигинську громаду росіяни скинули 14 мін.

По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).

Теми: Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Сумська область
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: