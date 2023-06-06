Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу

Протягом минулого дня росіяни здійснили 27 обстрілів громад Сумської області, скидали ВОГ і міни, у результаті чого зафіксовано 94 вибухи.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигінська, Хотінська громади.

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По території Білопільської громади ворог бив з мінометів – 13 вибухів.

Також росіяни здійснили артобстріли Великописарівської громади, 22 вибухи. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено адміністративну будівлю та лінію електропередач.

Дружбівська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів), унаслідок чого теж пошкоджено лінію електропередач.

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По Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії, 7 вибухів.

На Миропільську громаду ворог скинув 8 мін. Також здійснено скидання з БпЛА 4 вибухових пристроїв типу ВОГ.

Новослобідська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (3 вибухи) та артилерії (4 вибухи).

На Шалигинську громаду росіяни скинули 14 мін.

По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).