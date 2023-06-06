Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У контрнаступі Сили оборони повинні використати слабкі місця в позиціях РФ – Пентагон

Ольга Глущенко Вівторок, 6 червня 2023, 04:30
У контрнаступі Сили оборони повинні використати слабкі місця в позиціях РФ – Пентагон
ЛЛОЙД ОСТІН, ФОТО GETTY IMAGES

У Пентагоні заявляють, що, незважаючи на міцні й глибокі укріплення в багатьох місцях, росіяни не зможуть забезпечити контрнаступу українських сил по всій лінії фронту, українці мають знайти ці прогалини і скористатися ними для досягнення успіху.

Джерело: міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції в Нью-Делі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Широко відомо, що Росія звела оборону вздовж окупованих територій, і в багатьох випадках – глибоку оборону. Ми спостерігаємо кілька ліній укріплень, ровів, "зубів дракона", підготовлених позицій тощо".

Реклама:

Деталі: Натомість, продовжив Остін, росіянам доводиться стримувати наступ на достатньо протяжній території.

"Отже, вони (росіяни – ред.), вочевидь, не можуть бути сильними в усіх місцях. Тож, українці мають знайти ті точки переваги, якими вони можуть скористатися", – зазначив міністр оборони США.

Тим часом він не став коментувати готовність ЗСУ до масштабної контрнаступальної операції, зауваживши, що про це розповість українська сторона, коли настане час.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У МО України повідомили, що на Бахмутському напрямку українська армія рухається широким фронтом і має успіх.

Теми: СШАвійнаконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
США
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: