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У контрнаступі Сили оборони повинні використати слабкі місця в позиціях РФ – Пентагон

Ольга Глущенко Вівторок, 6 червня 2023, 04:30
У контрнаступі Сили оборони повинні використати слабкі місця в позиціях РФ – Пентагон
ЛЛОЙД ОСТІН, ФОТО GETTY IMAGES

У Пентагоні заявляють, що, незважаючи на міцні й глибокі укріплення в багатьох місцях, росіяни не зможуть забезпечити контрнаступу українських сил по всій лінії фронту, українці мають знайти ці прогалини і скористатися ними для досягнення успіху.

Джерело: міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції в Нью-Делі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Широко відомо, що Росія звела оборону вздовж окупованих територій, і в багатьох випадках – глибоку оборону. Ми спостерігаємо кілька ліній укріплень, ровів, "зубів дракона", підготовлених позицій тощо".

Деталі: Натомість, продовжив Остін, росіянам доводиться стримувати наступ на достатньо протяжній території.

"Отже, вони (росіяни – ред.), вочевидь, не можуть бути сильними в усіх місцях. Тож, українці мають знайти ті точки переваги, якими вони можуть скористатися", – зазначив міністр оборони США.

Тим часом він не став коментувати готовність ЗСУ до масштабної контрнаступальної операції, зауваживши, що про це розповість українська сторона, коли настане час.

Нагадаємо: У МО України повідомили, що на Бахмутському напрямку українська армія рухається широким фронтом і має успіх.

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Теми: СШАвійнаконтрнаступ
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