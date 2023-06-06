Данілов про підрив ГЕС: Росія відкинула "фігові листки" Соловйова й Симоньян
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що з підривом Каховської ГЕС Росія перейшла на новий етап війни, відкинувши пропагандистські виправдання своєї справжньої мети – знищення України.
Джерело: Олексій Данілов у Facebook
Пряма мова: "Підрив росіянами Каховської ГЕС – це принципово новий етап російської агресії. Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: "звільнення України", "боротьба з нацистами", "ураження виключно військових об’єктів" та решти маячні, суто пропагандистських та брехливих тез.
Росія ввійшла в етап повного відкидання будь-яких солов’їно-симоньянівських "фігових листків" і відкритого декларування своєї справжньої мети – знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення.
У передчутті неминучості зникнення Росії і Путіна з історії фальшиві маски більше не потрібні".
Деталі: Данілов також коротко описав результати засідання екстреного засідання РНБО: "Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав".
Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію зруйнувавши машинну залу й саму станцію, її не відновити. Укргідроенерго очікує спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці Запорізької атомної електростанції.
- Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі Дніпропетровської області.
- Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через надзвичайну ситуацію, яка склалася через підрив окупантами дамби Каховського водосховища.
- Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що в російських загарбників не витримали нерви в очікуванні контрнаступу ЗСУ, тому вони підірвали Каховську ГЕС, сподіваючись його зупинити.
- Збройні сили України заявили, що підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території.
- За тиждень до підриву Каховської ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів.
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