Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данілов про підрив ГЕС: Росія відкинула "фігові листки" Соловйова й Симоньян

"Українська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 11:31
Данілов про підрив ГЕС: Росія відкинула фігові листки Соловйова й Симоньян
Олексій Данілов і Володимир Зеленський на засіданні РНБО, фото ОПУ

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що з підривом Каховської ГЕС Росія перейшла на новий етап війни, відкинувши пропагандистські виправдання своєї справжньої мети – знищення України.

Джерело: Олексій Данілов у Facebook 

Пряма мова: "Підрив росіянами Каховської ГЕС – це принципово новий етап російської агресії. Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: "звільнення України", "боротьба з нацистами", "ураження виключно військових об’єктів" та решти маячні, суто пропагандистських та брехливих тез. 

Реклама:

Росія ввійшла в етап повного відкидання будь-яких солов’їно-симоньянівських "фігових листків" і відкритого декларування своєї справжньої мети – знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення. 

У передчутті неминучості зникнення Росії і Путіна з історії фальшиві маски більше не потрібні".

Деталі: Данілов також коротко описав результати засідання екстреного засідання РНБО: "Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Читайте також: Південь у воді. Якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС

Теми: Каховська ГЕСвійнаДаніловРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Каховська ГЕС
Потрібно відновити Каховську дамбу – Зеленський
Запрацювала перша нитка водогону, побудована після підриву Каховської ГЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: