Данілов про підрив ГЕС: Росія відкинула "фігові листки" Соловйова й Симоньян

Олексій Данілов і Володимир Зеленський на засіданні РНБО, фото ОПУ

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що з підривом Каховської ГЕС Росія перейшла на новий етап війни, відкинувши пропагандистські виправдання своєї справжньої мети – знищення України.

Джерело: Олексій Данілов у Facebook

Пряма мова: "Підрив росіянами Каховської ГЕС – це принципово новий етап російської агресії. Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: "звільнення України", "боротьба з нацистами", "ураження виключно військових об’єктів" та решти маячні, суто пропагандистських та брехливих тез.

Реклама:

Росія ввійшла в етап повного відкидання будь-яких солов’їно-симоньянівських "фігових листків" і відкритого декларування своєї справжньої мети – знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення.

У передчутті неминучості зникнення Росії і Путіна з історії фальшиві маски більше не потрібні".

Деталі: Данілов також коротко описав результати засідання екстреного засідання РНБО: "Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Читайте також: Південь у воді. Якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС