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Глава Пентагону про наступ України: Мають знайти слабкі місця в позиціях РФ та скористатися ними

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 11:36

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що українські сили можуть знайти слабкі місця в обороні військ РФ і використати їх під час контрнаступу.

Про це він сказав під час пресконференції у Нью-Делі, повідомляє "Європейська правда".

Остін зазначив, що російські укріплення простягаються на сотні миль, однак вони не можуть бути надійними на кожній ділянці настільки довгої лінії фронту.

"Тому їхнє (українців – ред.) завдання – з'ясувати, де вони не сильні, де є можливості. Визначити і використати ці можливості", – сказав глава Пентагону.

Як повідомлялося, Сполучені Штати вважають, що разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу.

У середині травня ЗМІ повідомляли, що українські війська розпочали операції з "формування" напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ.

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Теми: контрнаступСШАУкраїнавійна
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