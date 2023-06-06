У Німеччині судять фанатку Путіна за схвалення російського вторгнення в Україну

Уродженку України, громадянку РФ Олену Колбаснікову очікує суд у Кельні у вівторок, 6 червня, за ймовірне публічне схвалення російського вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Її обвинувачують за статтею 140 п. 2 Кримінального кодексу ФРН ("схвалення злочинів").

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Зокрема, Колбасніковій інкримінують те, що під час проросійської демонстрації 8 травня 2022 року вона висловилася на підтримку агресивної війни проти України, уточнив раніше представник суду. У разі доведення провини їй загрожує до трьох років позбавлення волі або грошовий штраф.

У 2022 році Колбаснікова, яка мешкає в Кельні, організувала найбільший у Німеччині автопробіг на підтримку Росії, пізніше вона була співорганізатором інших проросійських акцій, зокрема 6 травня 2023 року.

Уродженка Дніпра Колбаснікова звинувачення на свою адресу відкидає і вважає себе жертвою переслідувань з боку німецької влади. ЗМІ в Німеччині часто називають її "путінською фанаткою" або членкинею "фан-клубу Путіна".

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На початку травня проросійська активістка об'єдналася з німецькими правими радикалами. Разом із юристом і політиком Маркусом Байзіхтом і Андре Поггенбургом вона стала співкерівницею нового руху під назвою Aufbruch Frieden, Solidarität, Gerechtigkeit ("Пробудження миру, солідарності, справедливості").

Усі троє співзасновників брали участь у проросійській демонстрації в Кельні 6 травня 2023 року. Поггенбург раніше був одним із провідних функціонерів у праворадикальній партії "Альтернатива для Німеччини", але 2019 року пішов із неї після низки зроблених ним заяв расистського характеру.

Судове засідання в Кельні у справі про виправдання російської агресії було спочатку призначене на 29 березня, але його перенесли на 6 червня. Ймовірно, з тієї причини, що незадовго до дати судового засідання, 27 березня, у Колбаснікової відбувся обшук – уже з іншого приводу.

Її підозрюють у тому, що разом із чоловіком Максом Шлундом вона збирала в Німеччині гроші та речі для підтримки російської армії на Донбасі, як підтвердили в кельнській прокуратурі.