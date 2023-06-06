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МЗС України обурене "святкуванням" дня російської мови в ООН після підриву Каховської ГЕС

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 12:40

Міністерство закордонних справ України відреагувало на повідомлення Організації Об’єднаних Націй про святкування дня російської мови після того, як стало відомо про підрив Каховської ГЕС окупаційними військами РФ.

Про це у Twitter написав речник українського МЗС Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

"ООН твітить про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу катастрофу в Європі за останні десятиліття, спричинену виключно Росією. Навіщо мовчати?", – підкреслив Ніколенко.

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За кілька годин після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС ООН у Twitter опублікувала допис про "День російської мови".

"Вівторок – День російської мови. Слідкуйте за @UnitedNationsRU, щоб бути в курсі новин про роботу ООН російською мовою", – йдеться у повідомленні організації.

Організація також ретвітнула публікацію російських представників ООН, у якій йдеться: "Цілі в галузі сталого розвитку – це загальний заклик до дій щодо викорінення злиднів, захисту планети і забезпечення того, щоб усі люди жили в мирі та процвітанні".

ВІДЕО ДНЯ

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття.

Теми: МЗСКаховська ГЕСРосіяООН
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