МЗС України обурене "святкуванням" дня російської мови в ООН після підриву Каховської ГЕС

Міністерство закордонних справ України відреагувало на повідомлення Організації Об’єднаних Націй про святкування дня російської мови після того, як стало відомо про підрив Каховської ГЕС окупаційними військами РФ.

Про це у Twitter написав речник українського МЗС Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

"ООН твітить про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу катастрофу в Європі за останні десятиліття, спричинену виключно Росією. Навіщо мовчати?", – підкреслив Ніколенко.

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За кілька годин після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС ООН у Twitter опублікувала допис про "День російської мови".

"Вівторок – День російської мови. Слідкуйте за @UnitedNationsRU, щоб бути в курсі новин про роботу ООН російською мовою", – йдеться у повідомленні організації.

Організація також ретвітнула публікацію російських представників ООН, у якій йдеться: "Цілі в галузі сталого розвитку – це загальний заклик до дій щодо викорінення злиднів, захисту планети і забезпечення того, щоб усі люди жили в мирі та процвітанні".

ВІДЕО ДНЯ

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття.