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Генсек НАТО про підрив Каховської ГЕС: обурливий акт проти цивільних і довкілля

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 12:49

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на підрив дамби на Каховській ГЕС на півдні України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Руйнування Каховської дамби сьогодні ставить під загрозу життя тисяч цивільних осіб і завдає серйозної шкоди довкіллю.

Це обурливий акт, який вкотре демонструє жорстокість війни Росії в Україні", – написав Столтенберг у Twitter.

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звинуватив Росію у підриві дамби Каховської ГЕС і заявив, що наслідки від цього можна порівняти із застосуванням зброї масового знищення.

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Теми: Каховська ГЕСНАТО
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