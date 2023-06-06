Генсек НАТО про підрив Каховської ГЕС: обурливий акт проти цивільних і довкілля
Генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на підрив дамби на Каховській ГЕС на півдні України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Руйнування Каховської дамби сьогодні ставить під загрозу життя тисяч цивільних осіб і завдає серйозної шкоди довкіллю.
Це обурливий акт, який вкотре демонструє жорстокість війни Росії в Україні", – написав Столтенберг у Twitter.
Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття.
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звинуватив Росію у підриві дамби Каховської ГЕС і заявив, що наслідки від цього можна порівняти із застосуванням зброї масового знищення.