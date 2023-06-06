МВС розповіло, як проходить евакуація біля Каховської ГЕС

Для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС із Києва направлена мобільно-оперативна група фахівців, задіяно 718 поліцейських.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: До мобільно-оперативної групи входять фахівці ДСНС, техніку підвищеної прохідності та залучено додаткові сили і засоби: човни, болотоходи "Богун", плаваючі транспортери, генератори, мобільні очисні станції та транспортні засоби для підвозу питної води.

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Зокрема до ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС задіяно 718 поліцейських, які надають допомогу в проведенні евакуації.

Поліцейські продовжують допомагати у відселенні громадян з небезпечних для проживання місць, убезпечують маршрути евакуації та порядок у місцях масового перебування громадян на евакуаційних пунктах і в районах розміщення евакуйованих.

В.о. керівника Нацполу Іван Вигівський зазначає, що на випадок погіршення ситуації вже підготовлений резерв поліцейських.