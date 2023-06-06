Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС попереджає про "втому від солідарності" попри теплий прийом українських біженців

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 15:26

Незважаючи на теплий прийом мільйонів українських біженців в Європейському Союзі, офіційні особи ЄС мають побоювання щодо зменшення підтримки, викликані уповільненням економіки, що особливо впливає на бідні сім'ї, а також повзучим впливом російської пропаганди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон підкреслила, що підтримка 4 мільйонів біженців з України, якими опікується блок, є непохитною, але в спеціальній доповіді йдеться про те, що "в деяких країнах-членах починає проявлятися те, що ми можемо назвати "втомою від солідарності"".

Реклама:

"Криза вартості життя вдарила по сім'ях з низьким і середнім рівнем доходу в приймаючих країнах і створила контекст, в якому російська пропаганда може бути більш успішною", – заявив у звіті спеціальний радник ЄС з питань України Лодевейк Ассхер.

Президент Росії Владімір Путін "дуже зацікавлений у тому, щоб впливати на громадську думку щодо переміщених осіб з України. Дискурс про міграцію біженців може бути використаний для того, щоб посіяти розкол всередині ЄС", – сказав голландський політик, додавши, що деякі з 27 країн-членів ЄС вже повідомили про збільшення кількості дезінформаційних кампаній, спрямованих на це питання.

В ЄС була прийнята Директива про тимчасовий захист, щоб українці могли знайти притулок і отримати допомогу з якомога меншою кількістю перешкод. Країни-члени ЄС навіть почали будувати тимчасові українські "села", щоб допомогти біженцям краще інтегруватися в суспільство.

ВІДЕО ДНЯ

Але автори звіту попереджають, що біженці, які розриваються між притулком і домівками, де йдуть бойові дії, страждають від травм і втрат, створюючи "дилему очікування".

Це ускладнює "прийняття рішення почати вивчати нову мову, приступити до більш серйозної підготовки або освітніх програм, або інтегрувати дітей в систему освіти приймаючої країни", – сказав Ассер, додавши, що компанії також не наважуються інвестувати в них, оскільки вони можуть виїхати в найкоротші терміни.

Загалом, за словами Ассера, "солідарність жива і процвітає. Але є втома, особливо серед найбільш вразливих біженців, а також серед найбільш вразливих у приймаючих суспільствах".

Нагадаємо, в Угорщині рівень підтримки біженців з України виявився найвищим у Східній Європі.

Теми: ЄСбіженціЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
ЄС
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Амбітна мета: голова Євроради закличе ЄС прийняти нових членів до 2030 року
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: