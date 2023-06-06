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На мільйонному хабарі викрили службових осіб селищної ради на Київщині

"Українська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 17:12
На мільйонному хабарі викрили службових осіб селищної ради на Київщині
фото прокуратури

Правоохоронці викрили трьох службових осіб селищної ради на хабарі у понад 1 мільйон гривень на Київщині.

Джерело: поліція і прокуратура Київської області, співрозмовник УП з депутатського корпусу Глевахівської селищної ради та в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, службові особи вимагали неправомірну вигоду в сумі понад 1 млн грн від директора товариства за погодження та видачу технічних і містобудівних умов на облаштування підземних комунікацій для будівництва багатоквартирного житлового будинку.

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Одного з підозрюваних затримали під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 912 тис. грн.

Під час невідкладних обшуків правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти, земельну та посадову документацію, мобільні телефони, сервер, ноутбук, а також два транспортні засоби.    

Наразі вказаним особам обрано запобіжні заходи.

ВІДЕО ДНЯ

За даними УП, йдеться про Глевахівську селищну раду. Підозрюваними у справі є в. о. начальника відділу архітектури, містобудування та земельних відносин Роман Мірчук (зап. зах – тримання під вартою з заставою), завідувачка юридичного сектору Анастасія Черепахіна (застава) та директор комунального житлово-експлуатаційного підприємства Глевахівської селищної ради Олександр Нагній (тримання під вартою із заставою).

Теми: хабарКиївська область
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