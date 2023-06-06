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У Запоріжжі проведуть тренувальну евакуацію населення

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 червня 2023, 18:19
У Запоріжжі проведуть тренувальну евакуацію населення
ГУ ДСНСУ

7 червня у Запоріжжі проведуть тренувальну евакуацію населення для відпрацювання дій у разі різних видів небезпеки.

Джерело: ДСНС Запорізької області у Telegram

Дослівно: "У Запоріжжі відбудуться практичні тренування з евакуації населення у разі різних видів небезпеки. З 9:00 до 13:00 в обласному центрі проводитимуться заплановані тренування з відпрацювання різних видів загроз з метою злагодження роботи екстрених та спеціальних служб".

Деталі: У ДСНС наголосили, що ситуація контрольована, а також попросили громадян утриматися від надмірної інформаційної уваги та паніки стосовно тренувань.

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Теми: Запоріжжяевакуація
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