7 червня у Запоріжжі проведуть тренувальну евакуацію населення для відпрацювання дій у разі різних видів небезпеки.

Джерело: ДСНС Запорізької області у Telegram

Дослівно: "У Запоріжжі відбудуться практичні тренування з евакуації населення у разі різних видів небезпеки. З 9:00 до 13:00 в обласному центрі проводитимуться заплановані тренування з відпрацювання різних видів загроз з метою злагодження роботи екстрених та спеціальних служб".

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Деталі: У ДСНС наголосили, що ситуація контрольована, а також попросили громадян утриматися від надмірної інформаційної уваги та паніки стосовно тренувань.