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ЄС готовий надати допомогу після підриву Каховської ГЕС – Кулеба поговорив із Боррелем

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 19:30

Європейський Союз висловив готовність надати допомогу в пом’якшенні наслідків підриву росіянами Каховської гідроелектростанції, що призвело до підтоплення й масової евакуації людей.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після розмови з топ-дипломатом ЄС Жозепом Боррелем, пише "Європейська правда".

Голова української дипломатії написав у Twitter, що розповів Боррелю, "як Росія підірвала Каховську дамбу і які наслідки це має для людей та навколишнього середовища".

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"ЄС готовий надати необхідну підтримку та гуманітарну допомогу для пом'якшення наслідків цієї катастрофи, спричиненої Росією", – додав він.

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття. Інцидент засудили низка іноземних лідерів і європейських посадовців.

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Теми: ЄСдопомога УкраїніКаховська ГЕСКулеба Дмитро
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