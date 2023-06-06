Зеленський про захоплення Каховської ГЕС: Є справа і будуть висновки
Президент Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки України й Державне бюро розслідувань вивчають, як росіянам вдалося у перший день повномасштабної війни захопити Каховську гідроелектростанцію, яку вони тепер підірвали. Але чи сприяли цьому зрадники, не сказав.
Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції 6 червня
Деталі: Журналіст запитав президента, чи є розуміння, чому росіяни змогли дійти до Каховської ГЕС у лютому-березні 2022 року, чи відомо, хто саме зрадив тоді Україну, чи ведуться слідчі дії і хто несе за це відповідальність.
Пряма мова Зеленського: "Несе відповідальність той, хто завдяки кримінальній справі буде встановлений, що він, вони несуть відповідальність. Кримінальна справа така є. ДБР і Служба безпеки цим займаються…
Ми ж з вами дорослі люди, ми ж розуміємо, що якщо з якогось містечка або міста хтось кудись іде, то йдуть усі. Хтось, хто залишився, – він у полоні або він загинув. А ті, хто вийшли, – то вони вийшли. І треба подивитися, хто вийшов і які накази вони отримали: вони зрадники чи були накази?
Тому і є кримінальна справа. Завдяки кримінальній справі і будуть висновки".
Деталі: На запитання, чи президент для себе знає, що сталося тоді, на початку вторгнення РФ, на півдні України, Зеленський відповів: "Я для себе знаю. Як мені здається. Мені здається, я розумію, що відбулося".
Передісторія:
- Головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонської області російські окупанти захопили у перший же день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року.
- 4 березня 2022 року Запорізька АЕС також перейшла під контроль росіян. Згодом вони зробили з неї військову базу, шантажуючи світ ядерною катастрофою.
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу й саму станцію, її не відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- За тиждень до підриву Каховської ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів.
- За попередньою інформацією, Каховську гідроелектростанцію підірвала 205-та мотострілецька бригада Збройних сил РФ, відомі й деякі імена ймовірних причетних.
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