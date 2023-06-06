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Зеленський про захоплення Каховської ГЕС: Є справа і будуть висновки

Олена РощінаВівторок, 6 червня 2023, 20:16
Зеленський про захоплення Каховської ГЕС: Є справа і будуть висновки
Володимир Зеленський відповідає журналістам, фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки України й Державне бюро розслідувань вивчають, як росіянам вдалося у перший день повномасштабної війни захопити Каховську гідроелектростанцію, яку вони тепер підірвали. Але чи сприяли цьому зрадники, не сказав. 

Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції 6 червня

Деталі: Журналіст запитав президента, чи є розуміння, чому росіяни змогли дійти до Каховської ГЕС у лютому-березні 2022 року, чи відомо, хто саме зрадив тоді Україну, чи ведуться слідчі дії і хто несе за це відповідальність. 

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Пряма мова Зеленського: "Несе відповідальність той, хто завдяки кримінальній справі буде встановлений, що він, вони несуть відповідальність. Кримінальна справа така є. ДБР і Служба безпеки цим займаються…

Ми ж з вами дорослі люди, ми ж розуміємо, що якщо з якогось містечка або міста хтось кудись іде, то йдуть усі. Хтось, хто залишився, – він у полоні або він загинув. А ті, хто вийшли, – то вони вийшли. І треба подивитися, хто вийшов і які накази вони отримали: вони зрадники чи були накази?

Тому і є кримінальна справа. Завдяки кримінальній справі і будуть висновки". 

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Деталі: На запитання, чи президент для себе знає, що сталося тоді, на початку вторгнення РФ, на півдні України, Зеленський відповів: "Я для себе знаю. Як мені здається. Мені здається, я розумію, що відбулося".

Передісторія: 

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Теми: Каховська ГЕСХерсонська областьЗеленський
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