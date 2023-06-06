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Зеленський очікує домовленостей про гарантії безпеки для України на саміті НАТО у Вільнюсі

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 20:32

Президент Володимир Зеленський вважає, що гарантії безпеки для України до її вступу в НАТО мають бути закріплені у письмовій формі, а Вільнюський саміт Альянсу є "гарним майданчиком" для їхнього укладання.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю українським журналістам у вівторок, передає кореспондент "Європейської правди".

Голова держави наголосив, що для України найкращою гарантією безпеки є членство в НАТО, але поки тривають бойові дії й це неможливо зробити, вона прагне отримати такі гарантії від союзників, "закріплені на папері".

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"Я вважаю, що це (саміт НАТО у Вільнюсі – ред.) – гарний майданчик для цього. В іншому разі, якщо в нас немає гарантій, якщо в нас немає сигналів про наше майбутнє щодо членства в Альянсі – що нам там із вами робити? Для чого нас кличуть на цей саміт?" – додав він.

"Я хочу бути дуже відвертим із нашим суспільством. І якщо ми розуміємо, що нас там не чекають і гарантій нам ніхто на папері не дасть – юридичні гарантії, не "Будапештські гарантії", серйозні гарантії – то для чого ми зустрічаємось, щоб що?" – вважає Зеленський.

Президент водночас висловив переконання, що Україна отримає бажані гарантії безпеки, бо інакше йтиметься про "зрадницьку політику" союзників.

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Раніше Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Відомо, що Київ готує два пакети для обговорення на саміті НАТО у Вільнюсі – політичний та практичний.

Теми: ЗеленськийНАТОгарантії безпеки
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