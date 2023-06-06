Зеленський очікує домовленостей про гарантії безпеки для України на саміті НАТО у Вільнюсі

Президент Володимир Зеленський вважає, що гарантії безпеки для України до її вступу в НАТО мають бути закріплені у письмовій формі, а Вільнюський саміт Альянсу є "гарним майданчиком" для їхнього укладання.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю українським журналістам у вівторок, передає кореспондент "Європейської правди".

Голова держави наголосив, що для України найкращою гарантією безпеки є членство в НАТО, але поки тривають бойові дії й це неможливо зробити, вона прагне отримати такі гарантії від союзників, "закріплені на папері".

"Я вважаю, що це (саміт НАТО у Вільнюсі – ред.) – гарний майданчик для цього. В іншому разі, якщо в нас немає гарантій, якщо в нас немає сигналів про наше майбутнє щодо членства в Альянсі – що нам там із вами робити? Для чого нас кличуть на цей саміт?" – додав він.

"Я хочу бути дуже відвертим із нашим суспільством. І якщо ми розуміємо, що нас там не чекають і гарантій нам ніхто на папері не дасть – юридичні гарантії, не "Будапештські гарантії", серйозні гарантії – то для чого ми зустрічаємось, щоб що?" – вважає Зеленський.

Президент водночас висловив переконання, що Україна отримає бажані гарантії безпеки, бо інакше йтиметься про "зрадницьку політику" союзників.

Раніше Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

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