Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Приштина назвала умови проведення нових виборів у північних муніципалітетах

"Європейська правда"Середа, 7 червня 2023, 08:28

Косово відкрите до можливості проведення нових виборів у чотирьох північних муніципалітетах, де більшість складають серби, після заворушень, але до цього необхідно вжити інших заходів.

Про це заявила у вівторок міністр закордонних справ Косова Доніка Гервалла-Шварц, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Насильство спалахнуло після того, як влада Косова призначила мерів муніципалітетів з числа етнічних албанців після того, як вони були обрані при явці всього 3,5%, що розлютило сербів, які складають більшість в регіоні і бойкотували місцеві вибори.

Реклама:

Гервалла-Шварц, виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Чехії в Празі, заявила, що припинення насильства є першою умовою для розгляду питання про нові вибори.

"Так, ми відкриті для виборів у цих чотирьох муніципалітетах, але для проведення нових виборів нам потрібні проміжні кроки", – сказала вона.

Вона сказала, що Косово також потребує "зобов'язання з боку Сербії, що вони більше не будуть погрожувати сербським громадянам Косова через участь у виборах", додавши, що люди не повинні відчувати загрозу насильства з боку натовпу.

ВІДЕО ДНЯ

Косово проголосило міжнародно визнану незалежність від Сербії у 2008 році, хоча Белград її відкинув. Серби на півночі Косова прагнуть автономії для свого регіону в рамках угоди 2013 року, яка не була реалізована.

Минулого тижня помічник президента США Джо Байдена говорив з прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті і президентом Сербії Александром Вучичем, закликаючи Сербію відвести збройні сили, дислоковані поблизу кордону, і закликаючи протестувальників зберігати мир.

"У нас є певні проблеми у двосторонніх відносинах з прем'єр-міністром (Курті)", – заявив у вівторок журналістам у посольстві США в Приштині старший дипломат США на Західних Балканах Габріель Ескобар.

Курті відкинув критику Заходу і звинуватив Сербію у фінансуванні та підтримці сербів на півночі, які не визнають декларацію про незалежність 2008 року і вважають Белград своєю столицею.

Читайте також: Косово повстало проти мерів: як президент Сербії отримав інструмент для шантажу ЄС.

Теми: Косово
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Косово
Косово приєдналося до декларації про "гарантії безпеки" України
Сербський президент: Якщо Україна визнає Косово, то "в один день втратить усе"
Косово долучилось до останніх санкцій ЄС проти Росії та Білорусі
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: