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Приштина назвала умови проведення нових виборів у північних муніципалітетах

"Європейська правда"Середа, 7 червня 2023, 08:28

Косово відкрите до можливості проведення нових виборів у чотирьох північних муніципалітетах, де більшість складають серби, після заворушень, але до цього необхідно вжити інших заходів.

Про це заявила у вівторок міністр закордонних справ Косова Доніка Гервалла-Шварц, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Насильство спалахнуло після того, як влада Косова призначила мерів муніципалітетів з числа етнічних албанців після того, як вони були обрані при явці всього 3,5%, що розлютило сербів, які складають більшість в регіоні і бойкотували місцеві вибори.

Гервалла-Шварц, виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Чехії в Празі, заявила, що припинення насильства є першою умовою для розгляду питання про нові вибори.

"Так, ми відкриті для виборів у цих чотирьох муніципалітетах, але для проведення нових виборів нам потрібні проміжні кроки", – сказала вона.

Вона сказала, що Косово також потребує "зобов'язання з боку Сербії, що вони більше не будуть погрожувати сербським громадянам Косова через участь у виборах", додавши, що люди не повинні відчувати загрозу насильства з боку натовпу.

Косово проголосило міжнародно визнану незалежність від Сербії у 2008 році, хоча Белград її відкинув. Серби на півночі Косова прагнуть автономії для свого регіону в рамках угоди 2013 року, яка не була реалізована.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня помічник президента США Джо Байдена говорив з прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті і президентом Сербії Александром Вучичем, закликаючи Сербію відвести збройні сили, дислоковані поблизу кордону, і закликаючи протестувальників зберігати мир.

"У нас є певні проблеми у двосторонніх відносинах з прем'єр-міністром (Курті)", – заявив у вівторок журналістам у посольстві США в Приштині старший дипломат США на Західних Балканах Габріель Ескобар.

Курті відкинув критику Заходу і звинуватив Сербію у фінансуванні та підтримці сербів на півночі, які не визнають декларацію про незалежність 2008 року і вважають Белград своєю столицею.

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Теми: Косово
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