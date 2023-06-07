Під прицілом артилерії окупантів 9 областей: житлові квартали атакують БПЛА

Минулої доби, вночі та вранці російські загарбники наносили удари по житлових кварталах 9 областей, Юнаківську громаду Сумщини атакував безпілотник, є загиблі та поранені.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Чернігівщина: за добу — 7 обстрілів, із мінометів та артилерії, Новгород-Сіверський та Корюківський райони. У прикордонному селі Семенівської громади пошкоджено 2 будинки та магазин. Без жертв.

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Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 13 вибухів.

Юнаківська громада: внаслідок влучання БПЛА типу "Шахед" сталася пожежа та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого 2 цивільні особи загинули, одну людину поранено, доставлено до лікарні.

Також обстрілів зазнали Миколаївська та Білопільська громади. Без наслідків.

ВІДЕО ДНЯ

Вчора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів. Зафіксовано 71 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Миропільська, Середино-Будська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади.

У Середино-Будській громаді артобстрілом пошкоджено 2 приватні житлові будинки та господарські споруди. Також був мінометний обстріл, внаслідок якого пошкоджено 6 приватних житлових будинків.

Білопільська громада: внаслідок пошкоджено лінію електропередач.

Великописарівська громада: росіяни били з артилерії (6 вибухів), пошкоджено приватний житловий будинок та гараж.

Запорізька: за добу окупанти здійснили 105 обстрілів по 16 прифронтових населених пунктах області: 4 авіаудари прийшлось по Ольгівському, Полтавці та Омельнику, атаки БПЛА по Щербаках, Степовому та Малих Щербаках, 12 ударів з РСЗВ Чарівному, Малинівці, Кам'янському, Степовому та 86 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Гуляйпільському, Залізничному, Новоандріївці, Червоному, Білогір'ю, Темирівці.

Зафіксовано руйнацію 18 будинків, квартир, господарчих споруд та інших цивільних об'єктів. Люди вціліли.

Дніпропетровщина: вранці агресор вже двічі атакував Нікопольський район. Спочатку - Мирівську громаду з безпілотника. Потім - Нікополь з важкої артилерії. Наслідки уточнюються.

Попередньо — без жертв.

Вчора артилерійським вогнем ворог накривав Нікопольщину. Під ударом – сам Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади.

Пошкоджені гімназія, 7 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач, понад два десятки сонячних панелей.

Харківщина: на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районі Огірцевого. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сотницький Козачок, Баранівка, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Гатище, Синельникове, Цегельне, Стариця, Вовчанськ, Зибине, Караїчне, Зарічне, Печеніги, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Мілове, Великий Бурлук, Одрадне, Фиголівка.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове.

З артилерії ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Інформація про пошкодження та постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

Вчора ворог обстріляв із артилерії с. Западне Куп'янського району. Пошкоджено Придніпровське управління магістрального аміакопроводу Державного підприємства Укрхімтрансаміак. Пошкодження незначні, трубопровід з аміаком не постраждав. Витоку аміаку немає.

Ворог з артилерії обстріляв околиці с. Уди Богодухівського району. Інформація про пошкодження та постраждалих не надходила.

Луганщина: окупанти не припиняють обстріли по мирних помешканнях. Вони зруйнували ще два будинки у Невському, на щастя обійшлося без жертв. Також руйнувань зазнав місцевий зерноток. У Новолюбівці ворожа артилерія обстріляла територію навколо цвинтаря.

Минулої доби росіяни атакували поблизу Кремінної та Білогорівки. З авіації обстріляли Діброву. З артилерії, крім вищеназваних населених пунктів – Новоселівське.

За добу противник здійснив –97 обстрілів (425 снарядів).

Донеччина: росіяни за добу здійснили 20 обстрілів, обстрілялии населені пункти: с.Веселе, с.Ласточкине, с.Желанне, с.Торське, с.Карлівка, с.Нетайлове, Часів Яр, Торецьк, смт Північне, Авдіївка.

Пошкоджено 9 житлових будинків,

2 цехи ПрАТ "АКХЗ", дитсадок, будівля підприємства "Богдан", автобаза.

На Донеччині за добу: 2 загиблих.

Миколаївщина: вчора внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади пошкоджено житлові будинки та елеватор. Постраждалих немає.

Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 70 обстрілів (353 снаряди), з них по м. Херсон — 9 обстрілів (29 снарядів).

Всього за добу внаслідок російської агресії одна людина загинула, одна — дістала поранення.

Щодо перебігу подій у зв‘язку з підривом Каховської ГЕС: протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано, інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. За прогнозами, рівень води ще збільшиться в районі метра протягом наступних 20 годин. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду. Загалом, станом на ранок, затоплено 1862 будинки на правобережній Херсонщині. Всі служби працюють аби допомогти людям в зоні підтоплення. Станом на 6 ранку евакуйовано 1457 людей, зокрема з мікрорайону Корабел - 1286 осіб.