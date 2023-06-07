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У США достатньо коштів для допомоги Україні до кінця фінансового року - Білий дім

"Європейська правда"Середа, 7 червня 2023, 12:23
У США достатньо коштів для допомоги Україні до кінця фінансового року - Білий дім
Джон Кірбі, фото: Getty Images

У США є достатньо коштів для того, щоб продовжувати виділення допомоги Україні до кінця фінансового року, який завершується восени.

Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

"У нас достатньо фінансування для того, щоб підтримувати Україну та її операції на полі бою до кінця поточного фінансового року", – зазначив він.

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Кірбі сказав, що якщо адміністрації знадобляться додактові кошти, вони звернуться до Конгресу.

Він також наголосив, що зараз Україна має підтримку обох партій і сподівається, що це триватиме і надалі.

Раніше Кірбі заявляв, що США готують новий пакет військової допомоги для України.

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Раніше Палата представників і Сенат ухвалили закон, який дозволив уникнути дефолту США. Процедуру вдалося завершити за два дні до спливання терміну, після якого держава мала би оголосити дефолт за виплатою внутрішніх зобов’язань.

Читайте також статтю ЄвроПравди про деталі "боргових" переговорів влади з республіканцями.

Теми: СШАУкраїнавійна
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