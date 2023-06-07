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Папу Римського госпіталізували: буде операція

"Європейська правда"Середа, 7 червня 2023, 13:07

Папа Римський Франциск був госпіталізований до лікарні Агостіно Джемеллі у Римі, де у середу вдень йому зроблять операцію на черевній порожнині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

Зазначається, що Папі Римському під загальним наркозом проведуть лапаротомію та операцію на черевній стінці.

Операцію необхідна через грижу у понтифіка, яка викликає дискомфорт і болі.

Очікується, що Франциск залишиться в лікарні на кілька днів, "щоб забезпечити нормальний післяопераційний перебіг і повне функціональне відновлення".

Нагадаємо, навесні Франциска госпіталізували для планових обстежень та лікування респіраторного захворювання. 

Як відомо, 86-річний понтифік має чимало хронічних недуг. Через проблеми з коліном йому доводиться пересуватися на візку, а у 2021 році йому робили операцію кишківника. У зв’язку з цим Франциск I не виключав, що добровільно піде з посади, якщо відчує, що стан здоров’я вже не дозволяє йому повноцінно виконувати свої обов’язки.

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Теми: Папа Римськийздоров'я
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