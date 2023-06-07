Абсолютна більшість перевірених укриттів у Києві лишаються недоступними – комісія

Комісія по перевірці укриттів Києва вже перевірила 73% від загального фонду укриттів столиці, з яких третина виявилася непридатна.

Джерело: повідомлення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна

Пряма мова: "Перевірено 3,382 об’єкти, що складає 73% від загального фонду укриттів Києва. Абсолютна більшість укриттів залишаються без вільного доступу.

По стану укриттів. 35% від перевірених не придатні для експлуатації, 65% технічно придатні".

Деталі: Камишін зауважив, що залишається значним перелік зауважень до технічно придатних укриттів. Загалом результати він назвав "невтішними".

Передісторія:

Уночі 1 червня внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві загинули 3 людей, серед яких дитина.

Столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив.